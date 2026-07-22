Justicia de Estados Unidos fija juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para el 1 de junio del 2027

La defensa de Maduro alegará inmunidad soberana, mientras los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo y posesión de armas. Foto: AFP.

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El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio penal por narcotráfico y tráfico de armas contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Durante una audiencia preparatoria en la corte federal de Manhattan, el juez Alvin Hellerstein aprobó el calendario procesal propuesto de manera conjunta por la Fiscalía estadounidense y la defensa.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, fecha en la que fueron capturados en su residencia de Caracas durante una operación militar de Estados Unidos.

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En sus comparecencias públicas ante el tribunal, ambos se declararon no culpables de la totalidad de las imputaciones. De ser hallados culpables por un jurado, la pareja podría enfrentar penas de cadena perpetua.

El calendario procesal y las alegaciones de la defensa

La hoja de ruta validada por el magistrado establece un cronograma estricto para el intercambio de evidencias e impugnaciones. La Fiscalía, liderada por el fiscal Jay Clayton, contempla completar la entrega del material probatorio no clasificado para el 22 de septiembre, fijando el 15 de noviembre como fecha tentativa para las evidencias clasificadas de agencias gubernamentales.

Por su parte, el equipo legal de los acusados, encabezado por el abogado Barry Pollack, presentará su primera batería de mociones formales el 2 de septiembre de 2026.

Dentro de estas solicitudes previas, la defensa buscará la desestimación del caso argumentando que Maduro gozaba de inmunidad soberana como jefe de Estado y denunciando que su traslado a territorio estadounidense constituyó una captura militar ilegal.

El tribunal celebrará una nueva audiencia el 17 de noviembre para evaluar la admisibilidad del material clasificado y abordar las mociones presentadas. En caso de no archivarse la causa, se llevará a cabo una vista de exhibición probatoria el 11 de marzo de 2027 antes del arranque definitivo del juicio oral.

Cargos penales, acciones civiles y financiamiento legal

Maduro enfrenta cuatro cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dicho armamento. Cilia Flores está procesada por tres cargos vinculados al tráfico de drogas y tenencia de armas.

Desde su primera presentación judicial en enero, asistido por un intérprete y vestido con uniforme caqui, Maduro afirmó ser un prisionero de guerra y el presidente constitucional de Venezuela. A este expediente penal se suma una demanda civil interpuesta a comienzos de julio por familiares de cinco jóvenes ejecutados en Venezuela, quienes acusan al expresidente de dirigir un esquema de violencia estatal.

El avance del procedimiento judicial se facilitó luego de que la administración de Donald Trump diera el visto bueno para que el Estado venezolano financie los honorarios de los abogados defensores. La representación legal había intentado anular el caso argumentando que el bloqueo de fondos por las sanciones económicas violaba el derecho constitucional a contar con un abogado de elección.

Impacto político y manifestaciones en Manhattan

La definición de los plazos judiciales en Manhattan transcurre de forma paralela a los cambios políticos en Caracas, donde la exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce la jefatura de Estado interina bajo la supervisión directa del Gobierno estadounidense.

Las jornadas en el tribunal federal del Distrito Sur estuvieron acompañadas por un amplio operativo policial ante la presencia de manifestantes frente al edificio judicial.

Las concentraciones reunieron tanto a grupos que rechazan la detención por considerarla una agresión ilegal a la soberanía venezolana como a personas que respaldan la captura y juzgamiento de los antiguos líderes del régimen chavista.