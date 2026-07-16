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Tribunal de España confirma que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, irá a juicio por tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez será juzgada por presunto tráfico de influencias y malversación, aunque descartó las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La causa seguirá ante un jurado popular y se centra en la participación de Begoña Gómez en una cátedra de la Universidad Complutense
La causa seguirá ante un jurado popular y se centra en la participación de Begoña Gómez en una cátedra de la Universidad Complutense | AFP
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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara la continuidad del procedimiento. La corte rechazó los recursos presentados por la defensa y avaló que el caso siga la vía del Tribunal del Jurado, aunque descartó las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La resolución también dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado. La sala ordenó devolver el pasaporte a Gómez y a su asistente Cristina Álvarez, al considerar que no existe un "riesgo real y efectivo de fuga". Además, eliminó la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La fecha del juicio todavía no ha sido fijada.

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Audiencia confirma jurado popular para la esposa de Sánchez

El Tribunal respaldó la decisión del juez instructor de enviar el caso a un jurado popular, al concluir que existen "indicios racionales de criminalidad" suficientes para continuar el proceso por tráfico de influencias y malversación. Los magistrados consideran que, en esta etapa, corresponde que nueve ciudadanos resuelvan la causa durante el juicio oral.

La investigación se centra en la actividad de Begoña Gómez en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió un proyecto vinculado al desarrollo de un software. Según la resolución, existen indicios de que pudo beneficiarse de su posición como esposa del jefe del Ejecutivo para impulsar ese proyecto. En cambio, la Audiencia descartó el delito de corrupción en los negocios, al afirmar que no hay pruebas de que recibiera "dádivas, presentes o ventajas económicas". También dejó fuera del proceso por jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya situación continuará en una pieza separada.

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Gobierno denuncia persecución

Tras conocerse la decisión judicial, fuentes de Moncloa insistieron en que el procedimiento responde a una "causa política" originada por una denuncia de Manos Limpias, organización a la que el Ejecutivo atribuye la difusión de informaciones falsas. "Begoña Gómez es inocente", reiteraron, al sostener que el proceso busca "el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno".

El PSOE respaldó esa posición y defendió que la esposa de Pedro Sánchez siempre colaboró con la justicia. Además, recordó que la Fiscalía ha solicitado en distintas ocasiones el archivo de la investigación. La causa se inició en abril de 2024 tras una denuncia impulsada por Manos Limpias y posteriormente apoyada por la acusación popular encabezada por Hazte Oír. Con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado deberá reformular la apertura del juicio conforme a los delitos que permanecen vigentes.

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