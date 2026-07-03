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Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

Las playas de Cabo Verde, con arena volcánica y aguas cristalinas, se perfilan como un atractivo para los deportes acuáticos.

Cabo Verde logra su primera clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026, enfrentándose a Argentina. Su destacada actuación lo convierte en la revelación del torneo y atrae el interés internacional.
Cabo Verde logra su primera clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026, enfrentándose a Argentina. Su destacada actuación lo convierte en la revelación del torneo y atrae el interés internacional. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT/AFP/CDN
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El archipiélago de Cabo Verde captó la atención internacional tras su histórica clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026, instancia en la que disputará un boleto ante Argentina. Diversas fuentes internacionales, entre ellas El País, catalogan al conjunto africano como la gran revelación del torneo por su alto nivel frente a rivales de peso.

En sintonía con este auge deportivo, el interés global por la nación insular escaló exponencialmente. La sorpresiva irrupción futbolística disparó las búsquedas en internet sobre su gastronomía, cultura y atractivos turísticos, lo que posiciona a este territorio del Atlántico no solo como un duro adversario en la cancha, sino también como un destino emergente con enorme potencial.

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¿Qué secretos esconden los paisajes de 'Jurassic Park' de Cabo Verde?

Las playas de Cabo Verde destacan por su arena volcánica, aguas de un azul intenso y potentes vientos atlánticos, características muy visibles en las islas de Sal y Boa Vista. De acuerdo con reportes de turismo internacional, el archipiélago brinda una notable diversidad natural. Este entorno abarca desde costas serenas hasta zonas con fuerte oleaje, escenarios idóneos para practicar deportes acuáticos como el kitesurf.

Fuera de la franja costera, la isla de Santo Antão alberga algunas de las panorámicas más impresionantes de la región. Sus cañones profundos, valles verdes y estructuras de origen volcánico configuran un relieve singular. De hecho, ese ecosistema ha sido comparado con escenarios cinematográficos de 'Jurassic Park', especialmente en temporadas húmedas, cuando la vegetación se intensifica.

La isla de Santo Antão alberga las panorámicas más impresionantes de la región. Foto: Reddit

La isla de Santo Antão alberga las panorámicas más impresionantes de la región. Foto: Reddit

En los sectores rurales del interior, diversos senderos cruzan montañas escarpadas, desfiladeros y pequeñas aldeas donde la rutina local se integra con el turismo de aventura. Las rutas de trekking reciben elogios constantes en las guías de viaje, ya que ofrecen una experiencia inmersiva que combina geografía indómita, clima variable y amplias vistas hacia el océano Atlántico.

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¿Por qué la cachupa de Cabo Verde es considerada el locro africano?

La cachupa es el emblema gastronómico de Cabo Verde y destaca como un guiso tradicional elaborado con maíz, porotos, vegetales y proteínas que van desde diversas carnes hasta pescado. Debido a su base de legumbres y a un prolongado proceso de cocción, este platillo ofrece una textura y una composición muy similares a las del locro sudamericano.

La cachupa es el emblema gastronómico de Cabo Verde. Foto: Boavista

La cachupa es el emblema gastronómico de Cabo Verde. Foto: Boavista

En regiones como la isla de Santiago, la receta se adapta a la disponibilidad local mediante versiones sencillas o más enriquecidas. De hecho, este alimento se ha convertido en un símbolo de identidad nacional que la población disfruta principalmente durante los fines de semana, ya sea como almuerzo o incluso en el desayuno.

Ese menú no solo posee un enorme valor culinario, sino que también funciona como reflejo de la fusión histórica entre las culturas africana y portuguesa. Las modificaciones de la fórmula varían entre las distintas zonas insulares, lo que consolida su estatus. Por tales motivos, el preparado es catalogado oficialmente como el plato nacional del país africano.

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