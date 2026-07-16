Argentina denuncia al Reino Unido por el paso de un buque militar británico en aguas bajo su jurisdicción

El Gobierno argentino presentó una protesta formal al Reino Unido por el tránsito del buque HMS Medway en aguas bajo su jurisdicción | Navy Lookout

El Gobierno argentino presentó una protesta formal al Reino Unido por el tránsito del buque HMS Medway en aguas bajo su jurisdicción | Navy Lookout

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El Gobierno de Argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por el tránsito del buque militar británico HMS Medway a través de aguas bajo su jurisdicción. La Cancillería argentina sostuvo que el desplazamiento de la nave de la Royal Navy, destacada en las Islas Malvinas, no fue comunicado conforme a los acuerdos bilaterales vigentes y calificó el episodio como una incursión militar incompatible con los compromisos asumidos entre ambos países.

La nota diplomática fue entregada a la embajada británica en Buenos Aires, aunque el reclamo se conoció públicamente dos días después. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el patrullero zarpó el 4 de julio desde las Malvinas con destino a Punta Arenas, en Chile, y durante su recorrido atravesó el mar territorial frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego, hecho que motivó el rechazo oficial por considerar que afecta su soberanía sobre el Atlántico Sur.

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Cancillería denuncia violación de acuerdos bilaterales

En el comunicado oficial, el Gobierno afirmó que los movimientos del HMS Medway "no fueron debidamente notificados de conformidad con los pactos y declaraciones bilaterales vigentes", en referencia al Acuerdo de Madrid II de 1990 y su ampliación de 1991. También señaló que el tránsito constituye una violación de los compromisos de confianza en materia militar establecidos entre ambas naciones.

La Cancillería sostuvo, además, que esta acción "se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con los dictámenes de la ONU". El texto menciona la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras permanezca abierta la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

El canciller Pablo Quirno se pronunció en su cuenta de X tras conocerse el reclamo. "En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses", escribió.

Malvinas vuelve a elevar la tensión con Reino Unido

La controversia volvió a colocar el conflicto por las Islas Malvinas en el centro de la relación entre ambos países. En su nota de protesta, Argentina afirmó que las maniobras británicas "profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada".

En paralelo, el bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados solicitó una reunión con el embajador británico David Cairns y presentó un pedido de informes dirigido al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti. Los legisladores solicitaron conocer qué información manejaban las autoridades nacionales sobre el desplazamiento del patrullero, si existió una notificación previa y qué acciones realizó la Armada Argentina una vez detectada la navegación.

Los diputados también señalaron que existen versiones contradictorias, ya que el Reino Unido sostiene que el tránsito fue comunicado mediante los canales correspondientes.

La polémica llega al Mundial tras el triunfo ante Inglaterra

El reclamo diplomático coincidió con la victoria de la albiceleste sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Tras el encuentro, los jugadores argentinos desplegaron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", gesto que motivó un pedido del Gobierno británico para que la FIFA investigue una posible infracción al reglamento del torneo.

El presidente Javier Milei respaldó el sentimiento expresado por los futbolistas, aunque aclaró que "las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia". También sostuvo que la recuperación de las islas "la vamos a hacer en el plano diplomático, con inteligencia en el accionar".

Desde Londres, el secretario de Comercio, Peter Kyle, calificó la exhibición de la bandera como "totalmente inapropiada" y pidió una investigación. Un portavoz de Downing Street reafirmó la posición británica sobre el archipiélago y recordó que cualquier eventual sanción corresponde exclusivamente a la FIFA.