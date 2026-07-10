El enfrentamiento entre España y Bélgica en el Mundial 2026 reaviva un vínculo histórico de casi dos siglos, forjado bajo la Monarquía Hispánica de los Habsburgo. | Composición LR/Voz Populi/ChatGPT

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El enfrentamiento futbolístico entre España y Bélgica por el pase a semifinales del Mundial 2026 revive un vínculo histórico de casi dos siglos bajo la Monarquía Hispánica de los Habsburgo. Durante los siglos XVI y XVII, los actuales territorios belgas formaron parte de una estructura política con vastos dominios en Europa y América. Según registros de la Real Academia de la Historia (RAH), aquella relación dejó una profunda impronta política, militar, artística y comercial en ambas sociedades.

Más allá del balón, el pasado revela episodios comunes poco conocidos. Soldados de la península ibérica y Flandes integraron las mismas milicias, al tiempo que funcionarios, mercaderes y creadores viajaron con regularidad entre ambas regiones. Entidades como el Museo del Prado, el Instituto Cervantes y el Museo Real de Bellas Artes de Amberes ratifican que ese intercambio constante estimuló de forma notable el florecimiento de la cultura, la diplomacia y el arte a ambos lados.

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¿Cómo se forjó la histórica alianza de dos siglos entre España y Bélgica?

El lazo comenzó a finales del siglo XV mediante la unión estratégica de los Habsburgo y la corona castellana. Tras la muerte de Carlos el Temerario, su herencia pasó a María de Borgoña y Maximiliano I. El hijo de ambos, Felipe el Hermoso, contrajo matrimonio con Juana de Castilla. De ese vínculo nació Carlos V en Gante, soberano que unificó bajo un mismo mandato los Países Bajos y los territorios ibéricos, que incluían gran parte de la actual Bélgica.

El escudo de la Monarquía española, en Malinas. Foto: Javier Rubio/Voz Populi

Con Carlos V y Felipe II en el poder, la región funcionó como un motor económico fundamental de la Monarquía Hispánica. Investigadores del Instituto Cervantes destacan que el comercio de lana castellana impulsó la industria textil flamenca, a cambio de productos suntuarios, armamento y relojes. En el plano militar, los Tercios reclutaron combatientes nativos de estas provincias para defender los intereses del imperio. Esa cooperación consolidó un ejército multinacional altamente operativo en el continente europeo.

La huella cultural sobrevivió al paso de los siglos con un impacto profundo en las artes. El monarca introdujo la etiqueta de Borgoña en la corte madrileña, al tiempo que la pintura de Flandes despertó admiración en la península. Actualmente, el Museo del Prado custodia piezas maestras de creadores como Rogier van der Weyden, El Bosco y Pedro Pablo Rubens. Asimismo, la Orden del Toisón de Oro, instituida en 1430, permanece ligada a la jefatura del Estado español como su principal condecoración.

Escudo de la Monarquía española en la ciudad de Oudenaarde, Bélgica. Foto: Javier Rubio/Voz Populi

¿Cómo terminó la soberanía compartida entre España y Bélgica?

El nexo comenzó a resquebrajarse durante el mandato de Felipe II. La propagación del protestantismo, las presiones tributarias y las exigencias de autonomía originaron la Guerra de los Ochenta Años, un suceso analizado por la Real Academia de la Historia. Mientras las regiones septentrionales consolidaron su emancipación, los territorios meridionales —que integran la nación belga contemporánea— continuaron sujetos al poder de la Monarquía Hispánica durante un periodo prolongado.

La fractura institucional concluyó de forma definitiva tras la Guerra de Sucesión Española. Los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714) estipularon el traspaso de los Países Bajos españoles a la dinastía austríaca de los Habsburgo, hecho que extinguió el mando de la Corona ibérica. Aquella zona alcanzó su independencia real en 1830 debido a la Revolución belga, un acontecimiento validado por la historiografía europea que puso fin a las posteriores administraciones de Viena, Francia y los Países Bajos.

En la actualidad, Madrid y Bruselas preservan una alianza sólida en el marco de la Unión Europea y la OTAN. Los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores de Bélgica confirman que la cooperación bilateral abarca el comercio, la educación, la ciencia y la seguridad. Lejos de los antiguos antagonismos de la Edad Moderna, el encuentro en el Mundial 2026 representa solo una rivalidad deportiva entre dos naciones soberanas que hace siglos integraron un mismo imperio.