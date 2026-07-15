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Argentina e Inglaterra: el trasfondo histórico de Malvinas que marcará este intenso duelo del Mundial 2026

La semifinal del Mundial 2026 entre ambos territorios revive la histórica rivalidad, marcada por la disputa de las Malvinas y momentos clave, como los goles de Maradona.

Desde la derrota argentina en 1982, las relaciones bilaterales han oscilado, pero la disputa por la soberanía de las Malvinas sigue generando fricciones, asegurando que cada encuentro sea un evento trascendental.
Desde la derrota argentina en 1982, las relaciones bilaterales han oscilado, pero la disputa por la soberanía de las Malvinas sigue generando fricciones, asegurando que cada encuentro sea un evento trascendental. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra revive un clásico de alta carga simbólica y geopolítica. El enfrentamiento deportivo trae al presente la disputa de 1982 por la soberanía de las islas Malvinas —Falkland Islands para el Reino Unido— junto con los míticos goles de Diego Maradona en México 1986, hitos que transformaron este cruce en un duelo histórico del fútbol internacional.

En la antesala de este choque crucial de la Copa del Mundo, la tensión del Atlántico Sur acapara la atención mediática, aunque el director técnico Lionel Scaloni busca desmarcarse de la polémica. "Es un partido de fútbol y nada más", sostuvo el seleccionador argentino para enfriar el debate político, en medio de una atmósfera donde la memoria colectiva de ambas naciones añade una presión única al campo de juego.

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¿Por qué el conflicto de las Malvinas enciende la rivalidad entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026?

El litigio por las islas Malvinas comenzó en el siglo XIX. Buenos Aires sostiene que este archipiélago integra su territorio nacional, del cual resultó desalojada la administración local por tropas británicas el 3 de enero de 1833. A partir de ese momento, el Estado sudamericano mantiene una exigencia permanente de soberanía y reclama una resolución pacífica mediante negociaciones internacionales.

La tensión escaló de forma drástica durante la guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1982, el régimen militar de Buenos Aires desplegó tropas para recuperar el control de la zona, acción ante la cual el Reino Unido movilizó una poderosa fuerza naval que selló la rendición argentina el 14 de junio. Ese enfrentamiento bélico provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles.

Aquel combate armado transformó los partidos de fútbol en duelos de enorme carga emocional. En la Copa del Mundo de 1986, Diego Maradona anotó dos tantos históricos en cuartos de final, inmortalizados como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Tiempo después, el astro sintetizó el sentir popular con una polémica declaración textual: "Fue como robarle la billetera a un inglés", aunque aclaró que el deporte jamás solucionaría las secuelas de un conflicto bélico.

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¿Cómo concluyó el conflicto de Malvinas y cuál es el estado de sus lazos diplomáticos actuales?

La derrota argentina en junio de 1982 precipitó el fin de la dictadura militar y abrió el camino al retorno de la democracia con la elección de Raúl Alfonsín en 1983. Por su parte, la victoria en el Reino Unido fortaleció el liderazgo político de la primera ministra Margaret Thatcher. A partir de ese hito, ambas naciones tomaron rumbos opuestos frente a las consecuencias del enfrentamiento bélico, mientras la disputa por la soberanía quedó sin resolución.

Los vínculos bilaterales se restablecieron de forma oficial en 1990, lo que facilitó una reactivación del comercio y acuerdos técnicos en el Atlántico Sur. No obstante, Londres ejerce el control administrativo de los territorios con la promesa de respetar la voluntad de los isleños. En contraposición, Buenos Aires exige reactivar las mesas de negociación con el respaldo de resoluciones de las Naciones Unidas.

En el presente, las administraciones conservan embajadas operativas, pero el desacuerdo por el archipiélago genera constantes fricciones en la política exterior. Gran Bretaña mantiene la postura de no negociar el estatus de las islas sin el consentimiento de sus habitantes. La grieta histórica, vigente tras cuatro décadas, otorga a cada partido de fútbol entre ambos países una carga emocional extra que trasciende lo deportivo.

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