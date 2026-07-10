España enfrenta uno de los incendios más mortíferos de su historia con al menos 12 muertos y 23 desaparecidos

España enfrenta su peor tragedia por incendios forestales con al menos 12 muertos y 23 desaparecidos en Los Gallardos, Almería. | AFP

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España vive una de las mayores tragedias por incendios forestales de los últimos años. El fuego declarado en el municipio de Los Gallardos, en Almería, ha provocado al menos 12 muertos, ocho heridos y 23 personas desaparecidas, según el último balance oficial.

El incendio, que continúa fuera de control, avanzó con una velocidad inusual debido al fuerte viento, las elevadas temperaturas y la compleja orografía de la zona. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación como "una tragedia mayúscula" y pidió prudencia respecto de los no localizados, al recordar que algunas personas podrían encontrarse incomunicadas.

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Un cable eléctrico centra las investigaciones

Las primeras pesquisas sitúan el origen del incendio junto a la carretera N-340. La principal hipótesis apunta a la rotura de un cable eléctrico, que habría caído sobre la vegetación antes de que las fuertes rachas propagaran las llamas a gran velocidad. En apenas dos horas, el frente recorrió unos 15 kilómetros y alcanzó numerosas viviendas dispersas por Los Gallardos y Bédar.

Moreno explicó que la Guardia Civil fue la primera en llegar al punto donde apareció el cable roto entre dos postes. El Gobierno andaluz confirmó que se exigirán responsabilidades cuando concluya la investigación. Mientras tanto, la empresa eléctrica Endesa informó que la línea señalada no pertenece a su red de distribución. Según la compañía, se trataría de una conexión privada instalada años atrás para abastecer una vivienda y un restaurante abandonados. Red Eléctrica también descartó que esa infraestructura formara parte de sus instalaciones.

Más de 1.000 evacuados y 400 efectivos combaten el fuego

El operativo desplegado en la zona reúne a más de 400 profesionales, entre ellos 150 bomberos, miembros de la UME, agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y personal sanitario. Todos trabajan para contener un incendio que ya ha obligado a evacuar a más de 1.000 personas y mantiene cortado un tramo de la autopista A-7.

Muchos vecinos describieron la rapidez con la que avanzó el fuego. Uno de los evacuados aseguró a la agencia Atlas que "era un Fórmula 1". Otro residente relató a EFE que, en pocas horas, la montaña quedó completamente envuelta por una enorme lengua de fuego impulsada por el viento caliente.

Las autoridades también investigan las circunstancias en las que murieron varias víctimas. De acuerdo con Antonio Sanz, responsable andaluz de Emergencias, cuatro fallecieron dentro de un vehículo con el volante a la derecha, por lo que podrían tratarse de víctimas británicas. Otros intentaron escapar a pie por caminos rurales y quedaron rodeados por las llamas.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, explicó que el Ayuntamiento avisó "puerta por puerta" a los residentes. Añadió que algunos decidieron abandonar sus viviendas pese a las recomendaciones de permanecer en ellas y que un grupo quedó atrapado por el avance de las llamas.

Batidas casa por casa buscan nuevas víctimas

Los equipos de emergencia concentran gran parte de sus esfuerzos en revisar las viviendas situadas dentro del perímetro calcinado. Las batidas permiten comprobar si existen nuevas víctimas y ayudan a esclarecer el paradero de los desaparecidos.

En una entrevista con TVE, Juanma Moreno afirmó que "ahora mismo lo que nos preocupa es esas 23 personas no localizadas, que no significa que estén fallecidas". El presidente andaluz añadió que el viento cambia constantemente y dificulta la entrada de los servicios de ayuda a determinados sectores.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó que la Guardia Civil ha solicitado a los familiares presentar denuncias por desaparición en el puesto habilitado en Garrucha. Ese procedimiento incluye la entrega de muestras biológicas con el objetivo de agilizar las identificaciones. Paralelamente, un Centro Integrado de Datos coordina el trabajo de forenses y fuerzas de seguridad, mientras el Instituto de Medicina Legal de Almería recibe los primeros cuerpos recuperados.

España duplica su media anual de grandes incendios

La tragedia de Los Gallardos se produce en un contexto especialmente complicado para España. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, entre enero y el 5 de julio de 2026 el país registró 15 grandes incendios de más de 500 hectáreas, el doble de la media anual de la última década.

Durante ese mismo periodo se contabilizaron 1.726 siniestros de más de una hectárea y más de 50.700 hectáreas quemadas, una superficie muy superior al promedio de los últimos 10 años. La emergencia en Los Gallardos ya ocupa el tercer lugar entre los mayores registrados este año y, según EFFIS, cerca del 69% del terreno afectado corresponde a masa forestal.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su "enorme tristeza y desolación" y pidió máxima precaución. Por su parte, el rey Felipe VI y Letizia modificaron su agenda oficial, guardaron un minuto de silencio y trasladaron su respaldo a las familias. "Queremos expresar nuestro pésame, cariño y apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos", señaló el monarca, quien además agradeció las labores de los equipos de emergencia que continúan con las tareas de extinción y rescate.