HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rospigliosi y el nuevo Congreso van por los derechos humanos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

España enfrenta uno de los incendios más mortíferos de su historia con al menos 12 muertos y 23 desaparecidos

Más de 400 efectivos continúan revisando casa por casa el perímetro devastado por las llamas, en una carrera contrarreloj para localizar a los desaparecidos y atender a los evacuados antes del inicio del verano más crítico en España.

España enfrenta su peor tragedia por incendios forestales con al menos 12 muertos y 23 desaparecidos en Los Gallardos, Almería.
España enfrenta su peor tragedia por incendios forestales con al menos 12 muertos y 23 desaparecidos en Los Gallardos, Almería. | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

España vive una de las mayores tragedias por incendios forestales de los últimos años. El fuego declarado en el municipio de Los Gallardos, en Almería, ha provocado al menos 12 muertos, ocho heridos y 23 personas desaparecidas, según el último balance oficial.

El incendio, que continúa fuera de control, avanzó con una velocidad inusual debido al fuerte viento, las elevadas temperaturas y la compleja orografía de la zona. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación como "una tragedia mayúscula" y pidió prudencia respecto de los no localizados, al recordar que algunas personas podrían encontrarse incomunicadas.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

lr.pe

Un cable eléctrico centra las investigaciones

Las primeras pesquisas sitúan el origen del incendio junto a la carretera N-340. La principal hipótesis apunta a la rotura de un cable eléctrico, que habría caído sobre la vegetación antes de que las fuertes rachas propagaran las llamas a gran velocidad. En apenas dos horas, el frente recorrió unos 15 kilómetros y alcanzó numerosas viviendas dispersas por Los Gallardos y Bédar.

Moreno explicó que la Guardia Civil fue la primera en llegar al punto donde apareció el cable roto entre dos postes. El Gobierno andaluz confirmó que se exigirán responsabilidades cuando concluya la investigación. Mientras tanto, la empresa eléctrica Endesa informó que la línea señalada no pertenece a su red de distribución. Según la compañía, se trataría de una conexión privada instalada años atrás para abastecer una vivienda y un restaurante abandonados. Red Eléctrica también descartó que esa infraestructura formara parte de sus instalaciones.

PUEDES VER: Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: “Ya sabes qué hacer"

lr.pe

Más de 1.000 evacuados y 400 efectivos combaten el fuego

El operativo desplegado en la zona reúne a más de 400 profesionales, entre ellos 150 bomberos, miembros de la UME, agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y personal sanitario. Todos trabajan para contener un incendio que ya ha obligado a evacuar a más de 1.000 personas y mantiene cortado un tramo de la autopista A-7.

Muchos vecinos describieron la rapidez con la que avanzó el fuego. Uno de los evacuados aseguró a la agencia Atlas que "era un Fórmula 1". Otro residente relató a EFE que, en pocas horas, la montaña quedó completamente envuelta por una enorme lengua de fuego impulsada por el viento caliente.

Las autoridades también investigan las circunstancias en las que murieron varias víctimas. De acuerdo con Antonio Sanz, responsable andaluz de Emergencias, cuatro fallecieron dentro de un vehículo con el volante a la derecha, por lo que podrían tratarse de víctimas británicas. Otros intentaron escapar a pie por caminos rurales y quedaron rodeados por las llamas.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, explicó que el Ayuntamiento avisó "puerta por puerta" a los residentes. Añadió que algunos decidieron abandonar sus viviendas pese a las recomendaciones de permanecer en ellas y que un grupo quedó atrapado por el avance de las llamas.

Batidas casa por casa buscan nuevas víctimas

Los equipos de emergencia concentran gran parte de sus esfuerzos en revisar las viviendas situadas dentro del perímetro calcinado. Las batidas permiten comprobar si existen nuevas víctimas y ayudan a esclarecer el paradero de los desaparecidos.

En una entrevista con TVE, Juanma Moreno afirmó que "ahora mismo lo que nos preocupa es esas 23 personas no localizadas, que no significa que estén fallecidas". El presidente andaluz añadió que el viento cambia constantemente y dificulta la entrada de los servicios de ayuda a determinados sectores.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó que la Guardia Civil ha solicitado a los familiares presentar denuncias por desaparición en el puesto habilitado en Garrucha. Ese procedimiento incluye la entrega de muestras biológicas con el objetivo de agilizar las identificaciones. Paralelamente, un Centro Integrado de Datos coordina el trabajo de forenses y fuerzas de seguridad, mientras el Instituto de Medicina Legal de Almería recibe los primeros cuerpos recuperados.

España duplica su media anual de grandes incendios

La tragedia de Los Gallardos se produce en un contexto especialmente complicado para España. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, entre enero y el 5 de julio de 2026 el país registró 15 grandes incendios de más de 500 hectáreas, el doble de la media anual de la última década.

Durante ese mismo periodo se contabilizaron 1.726 siniestros de más de una hectárea y más de 50.700 hectáreas quemadas, una superficie muy superior al promedio de los últimos 10 años. La emergencia en Los Gallardos ya ocupa el tercer lugar entre los mayores registrados este año y, según EFFIS, cerca del 69% del terreno afectado corresponde a masa forestal.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su "enorme tristeza y desolación" y pidió máxima precaución. Por su parte, el rey Felipe VI y Letizia modificaron su agenda oficial, guardaron un minuto de silencio y trasladaron su respaldo a las familias. "Queremos expresar nuestro pésame, cariño y apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos", señaló el monarca, quien además agradeció las labores de los equipos de emergencia que continúan con las tareas de extinción y rescate.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
España vs. Bélgica: el vínculo histórico de casi 200 años en que compartieron rey y ejército, más allá del Mundial 2026

España vs. Bélgica: el vínculo histórico de casi 200 años en que compartieron rey y ejército, más allá del Mundial 2026

LEER MÁS
Joven venezolana dejó su emprendimiento por la crisis, llegó a España para empezar de cero y hoy es una exitosa empresaria tecnológica

Joven venezolana dejó su emprendimiento por la crisis, llegó a España para empezar de cero y hoy es una exitosa empresaria tecnológica

LEER MÁS
China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

LEER MÁS
Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

LEER MÁS
China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven venezolana dejó su profesión de farmacéutica, llegó a EE.UU. y hoy es dueña de una exitosa empresa textil que sorprende a artistas famosos del mundo

Joven venezolana dejó su profesión de farmacéutica, llegó a EE.UU. y hoy es dueña de una exitosa empresa textil que sorprende a artistas famosos del mundo

LEER MÁS
China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

LEER MÁS
Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: “Ya sabes qué hacer"

Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: “Ya sabes qué hacer"

LEER MÁS
China diseña la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

China diseña la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

LEER MÁS
China presenta una moto eléctrica todoterreno que recorre más de 130 km con un motor de hasta 2,4 kW: baterías se recargan en 10 horas

China presenta una moto eléctrica todoterreno que recorre más de 130 km con un motor de hasta 2,4 kW: baterías se recargan en 10 horas

LEER MÁS
Esta 'región' es la mejor en gastronomía dentro de América Latina, pero no está ni entre los 10 primeros puestos del ranking Taste Atlas 2026

Esta 'región' es la mejor en gastronomía dentro de América Latina, pero no está ni entre los 10 primeros puestos del ranking Taste Atlas 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025