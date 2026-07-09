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China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

Con su innovador chasis transformable, el scooter chino ofrece 4 alturas diferentes para adaptarse a terrenos variados. Además, cuenta con amortiguación regulable.

El nuevo scooter eléctrico chino InMotion RS ha establecido un nuevo estándar en la movilidad eléctrica gracias a su excepcional velocidad y autonomía. Este modelo alcanza hasta 110 km/h y 160 km de viaje.
El nuevo scooter eléctrico chino InMotion RS ha establecido un nuevo estándar en la movilidad eléctrica gracias a su excepcional velocidad y autonomía. Este modelo alcanza hasta 110 km/h y 160 km de viaje. | Foto: InMotion RS/mejorado con IA
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El mercado de la movilidad eléctrica alcanza un nuevo estándar de potencia y tecnología con la llegada de un vehículo chino de alto rendimiento. Ese modelo sobresale por su velocidad, autonomía y un chasis transformable que ajusta la altura según el terreno, características que lo posicionan en la cúspide de la producción comercial.

Bajo el nombre de InMotion RS, el dispositivo recibe elogios de especialistas del sector debido a sus capacidades extremas. La propia fabricante lo promociona como "el scooter eléctrico más rápido del mundo", una afirmación respaldada por el portal especializado Rider Guide, que lo catalogó de igual manera tras pruebas independientes.

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¿Qué características tiene el scooter eléctrico chino que supera los 150 km de autonomía?

El InMotion RS fusiona el rendimiento de una motocicleta deportiva con la versatilidad de un patinete convencional. Este vehículo de origen chino integra dos motores que entregan una potencia máxima combinada de 8.400 W, lo cual le permite registrar una velocidad punta de 110 km/h. Asimismo, su acumulador de energía de 72 V y 40 Ah garantiza un rango de viaje de hasta 160 km bajo condiciones ideales.

La principal innovación de este modelo radica en su chasis modificable, denominado Transforming Scooter. Dicha tecnología ofrece cuatro configuraciones de altura (entre 183 y 303 milímetros) para optimizar la estabilidad en trayectos veloces o sortear baches y terrenos irregulares.

El apartado técnico incluye amortiguación regulable en ambos ejes, llantas tubeless de 11 pulgadas y frenado hidráulico asistido electrónicamente. En el plano de la aceleración, el dispositivo alcanza los 48 km/h en solo 3,5 segundos, un récord que la entidad Rider Guide calificó como uno de los más destacados del mercado actual. Finalmente, la estructura soporta una carga útil de 150 kilogramos y escala pendientes con una inclinación del 50%.

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¿Por qué el InMotion RS supera a otros scooters, cuál es su precio y dónde comprarlo?

El vehículo eléctrico sobresale en el mercado debido a su ingeniería avanzada, la cual incluye certificación de resistencia al agua IPX6 o IP56 y un chasis de aluminio de alta resistencia. Ese modelo incorpora iluminación LED, pantalla digital y conexión móvil. Además, la crítica especializada de Rider Guide resaltó de forma explícita su excelente estabilidad a alta velocidad junto con una aceleración formidable que lo distancia de la competencia.

La distribución oficial de este patinete abarca Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), múltiples naciones de Europa, como España, Francia, Alemania e Italia, así como diversos puntos en Asia y Oceanía. Respecto a su coste, la tarifa inicial en la web estadounidense de la marca es de US$3.999. Por su parte, los comercios autorizados del territorio europeo ofrecen el producto en un rango que oscila entre 2.990 y 3.899 euros, según el equipamiento seleccionado.

El prestigio del transporte se consolida gracias a los análisis de medios expertos, que elogian su balance técnico. De hecho, es considerado uno de los modelos más emocionantes y divertidos evaluados hasta la fecha. A pesar de que los tests independientes arrojaron registros de velocidad levemente menores a los de fábrica, el consenso lo sitúa como una de las opciones comerciales más veloces y sofisticadas de la actualidad.

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