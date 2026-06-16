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Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

La obra, con una inversión de más de 2 billones de pesos colombianos, reducirá el tiempo de viaje entre Medellín y el Urabá antioqueño de siete a cuatro horas.

Colombia avanza con el Túnel del Toyo, un ambicioso proyecto que transformará la conectividad entre el interior del país y la costa Caribe.
Colombia avanza con el Túnel del Toyo, un ambicioso proyecto que transformará la conectividad entre el interior del país y la costa Caribe. | Foto: Gobernación de Antioquia
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Colombia está a punto de concretar uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente. Se trata del Túnel del Toyo, una gigantesca obra vial que promete transformar la conectividad entre el interior del país y la costa Caribe, además de convertirse en el túnel vehicular más extenso de América Latina.

La construcción, desarrollada con participación del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, ha requerido una inversión superior a los 2 billones de pesos colombianos. Su apertura está prevista entre finales de 2026 y comienzos de 2027, marcando un antes y un después para el transporte, el comercio y el turismo en la región.

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El megaproyecto que reducirá tres horas de viaje y conectará mejor a Colombia con el Caribe

El Túnel del Toyo, oficialmente denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, forma parte de un complejo vial de 39,5 kilómetros que incluye dos túneles principales de 9,73 y 9,4 kilómetros, además de 32 viaductos, 20 túneles cortos y tres intercambios viales. La infraestructura atraviesa sectores de la cordillera Occidental y está diseñada para facilitar un tránsito más rápido, seguro y eficiente.

Una de las principales ventajas del proyecto será la reducción del tiempo de viaje entre Medellín y el Urabá antioqueño. Actualmente, el trayecto puede tomar alrededor de siete horas, pero con la puesta en funcionamiento de la obra, el recorrido se completará en aproximadamente cuatro horas. Esta mejora permitirá fortalecer la conexión con los puertos de Turbo y Necoclí, considerados estratégicos para el comercio exterior colombiano.

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La obra que impulsará la economía, el turismo y la competitividad regional

Más allá de la reducción en los tiempos de desplazamiento, el Túnel del Toyo está llamado a convertirse en una pieza clave para el desarrollo económico del país. La nueva conexión facilitará el transporte de mercancías entre el interior de Colombia y el mar Caribe, reducirá costos logísticos y mejorará la competitividad de las empresas que operan en la región.

Asimismo, localidades como Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas y Giraldo podrían beneficiarse directamente gracias al aumento de la actividad comercial y turística. El proyecto también forma parte del corredor vial que integrará las autopistas de cuarta generación (4G), una red que contempla más de 75 túneles y decenas de puentes. Con ello, Antioquia busca consolidarse como uno de los principales centros logísticos y de desarrollo vial de Colombia durante las próximas décadas.

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