Abelardo de la Espriella desea jurar en una guarnición militar, pero la propuesta enfrenta retos logísticos y legales, dado que tradicionalmente la ceremonia se celebra en el Capitolio | AFP

Abelardo de la Espriella desea jurar en una guarnición militar, pero la propuesta enfrenta retos logísticos y legales, dado que tradicionalmente la ceremonia se celebra en el Capitolio | AFP

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, prohibió que la investidura de su sucesor, Abelardo de la Espriella, se realice en una instalación militar. La orden llegó después de que el equipo del mandatario electo solicitara al Congreso evaluar la posibilidad de trasladar la ceremonia del 7 de agosto a una guarnición, preferiblemente fuera de Bogotá.

Petro, quien no ha reconocido la victoria electoral de De la Espriella y asegura tener pruebas de fraude en el balotaje, utilizó su cuenta en X para dejar clara su posición.

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"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento. Por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo", afirmó en la red social.

Insisten en juramento pese a veto

Abelardo de la Espriella manifestó su intención de jurar como presidente en una guarnición militar para, según sus palabras, "rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados". Durante la campaña electoral, el ultraderechista mostró cercanía al estamento castrense, incluso con el saludo militar y el lema "Firmes por la patria".

Su equipo pidió al Legislativo evaluar la viabilidad de la ceremonia en un recinto castrense. Sin embargo, la propuesta enfrentó obstáculos logísticos y de seguridad, pues implicaría trasladar a centenares de congresistas, jefes de Estado y otras autoridades invitadas.

El artículo 183 de la Constitución de Colombia establece que el presidente electo debe posesionarse ante el Congreso de la República en sesión plena. Petro citó este precepto para respaldar su orden y recordó que "la transmisión del mando es bajo las leyes de la República".

Históricamente, la ceremonia se ha realizado en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras tuvieron lugar en la Plaza de Bolívar. No existen antecedentes de una posesión en una guarnición militar, como la que pretende De la Espriella.