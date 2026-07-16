Sindicato de Guionistas presenta demanda para impedir la fusión de Warner Bros. y Paramount

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Luego de que Paramount mejorara la oferta de Netflix para comprar Warner Bros., la fusión aún no puede realizarse en medio de cuestionamientos del sector artístico y de la política. Los críticos apuntan a que el llamado “acuerdo histórico” afectaría gravemente a la competencia. A esto se suma la demanda presentada ayer por el Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés). Los escritores sostienen que ambas compañías estarían incumpliendo la ley antimonopolio.

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“Si Paramount logra comprar Warner Bros., la empresa fusionada se convertirá en el mayor comprador de programación original de cine y televisión en Estados Unidos, eliminando la fuerte competencia de un importante estudio de cine y televisión que ha operado durante más de un siglo”, se lee en la demanda difundida por la prensa estadounidense.

Además, agregan que repercute en la libertad creativa. “Amenaza la salud económica y creativa de la industria del entretenimiento estadounidense” y “reduciría la competencia entre los compradores de servicios de guion para cine y televisión, suprimiendo la remuneración de los guionistas, deteriorando las condiciones de los contratos y disminuyendo el volumen y la diversidad de la programación que llega al público”.

El sindicato, reconocido también por la huelga que paralizó Hollywood durante 148 días en 2023 y con la que exigió mejores condiciones laborales, señala como antecedente lo que sucedió en 2022, cuando la corte federal bloqueó la fusión entre Penguin Random House y Simon & Schuster.

Doce estados se oponen

Al cierre de esta edición, Paramount —cuya compra ha recibido el visto bueno de la administración de Donald Trump— no se había pronunciado acerca de la postura de los guionistas. Sin embargo, el martes, cuando se conoció que 12 estados presentaron una demanda para bloquear la compra, el gigante del entretenimiento dijo que combatirá la demanda enérgicamente porque era “equivocada tanto en los hechos como en el derecho”.

El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que la demanda antimonopolio, presentada el lunes en el Distrito Norte de California, era necesaria: “Esta fusión sofocaría la competencia, elevaría los precios, disminuiría la calidad del contenido y produciría menos películas y programas cada año”.❖