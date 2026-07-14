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Ni París ni Tokio: esta ciudad de América Latina fue nombrada como la mejor del mundo, según Conde Nast Traveler 2026

La combinación de historia, gastronomía, festivales y tradición convirtió a esta ciudad de América Latina en el destino urbano mejor valorado por los lectores de Travel + Leisure en 2026.

San Miguel de Allende fue nombrada la mejor ciudad del mundo en los World's Best Awards 2026 de Travel + Leisure, con una puntuación de 93,07
San Miguel de Allende fue nombrada la mejor ciudad del mundo en los World's Best Awards 2026 de Travel + Leisure, con una puntuación de 93,07 | composición LR/AFP
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San Miguel de Allende, en México, fue elegida como la mejor ciudad del mundo en los World's Best Awards 2026 de Travel + Leisure, tras obtener una puntuación de 93,07 sobre 100 otorgada por miles de viajeros. La ciudad en América Latina superó a destinos internacionales gracias a su combinación de arquitectura colonial, gastronomía, patrimonio histórico y una oferta cultural que atrae visitantes de todo el mundo.

Ubicada en el estado de Guanajuato, la ciudad fue fundada en el siglo XVI y recibió el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008. Sus calles empedradas, edificios históricos y el ambiente cosmopolita fueron algunos de los aspectos más valorados por los lectores de la publicación especializada. El asesor de Travel + Leisure Zachary Rabinor aseguró que "creativos, amantes de la gastronomía y románticos se sienten atraídos por San Miguel de Allende desde todas partes del mundo, lo que añade un toque cosmopolita al auténtico carácter mexicano de la ciudad".

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Qué ver y hacer en la joya colonial de México

El recorrido suele comenzar en El Jardín Allende, la plaza principal donde residentes y turistas se reúnen a diario. Frente a este espacio se levanta la Parroquia de San Miguel Arcángel, uno de los edificios más fotografiados del país por su fachada de inspiración neogótica. Rabinor explicó a Travel + Leisure que el lugar "siempre tiene algo que ofrecer, desde serenatas de mariachi al atardecer hasta callejoneadas y celebraciones populares".

La ciudad también destaca por experiencias ligadas al turismo cultural. Entre ellas figuran los talleres para elaborar las tradicionales mojigangas, el recorrido por el Mercado de Artesanías y las visitas a los Baños Mayas, conocidos por sus piscinas minerales. La región vinícola ganó protagonismo en los últimos años con bodegas como Cuna de Tierra y Dos Búhos, donde los visitantes pueden participar en degustaciones y conocer la tradición vitivinícola local.

Los mejores restaurantes y bares de San Miguel de Allende

La gastronomía representa otro de los grandes atractivos del destino. Travel + Leisure destaca cafeterías como Ki'bok Coffee, Lavanda Café e Inside Cafe, además de la amplia oferta de puestos tradicionales en la plaza principal.

Entre las recomendaciones figuran Bastardo Restaurant and Beer Garden, Sotto Ristorante, Perro Fantasma, Fari Trattoria, Jacques, Bocaciega y The Restaurant. Para disfrutar de cócteles, el bar Bekeb, ubicado en el Live Aqua Hotel, sobresale por la propuesta de la mixóloga Fabiola Padilla y por su presencia entre los mejores bares de Norteamérica. También aparecen Tostévere, la panadería Panina y Chocolates y Churros San Agustín, conocido por sus tradicionales churros.

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Cuándo viajar y cómo llegar a la ciudad mexicana

Travel + Leisure señala que San Miguel de Allende puede visitarse durante todo el año. Zachary Rabinor recomienda los meses de octubre, noviembre, marzo y abril por el clima agradable, la menor afluencia de visitantes y tarifas más accesibles.

El calendario cultural suma actividades como el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, la temporada de vendimias y las celebraciones del Día de los Muertos. Para llegar, los viajeros pueden utilizar los aeropuertos internacionales de Querétaro o Guanajuato, ambos ubicados a unos 90 minutos por carretera. Desde Ciudad de México, el trayecto terrestre toma alrededor de cuatro horas.

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