La Cordillera de la Costa en Venezuela actúa como frontera natural y destaca por su biodiversidad y densa población. | Foto: Mapy/mejorada con IA

La Cordillera de la Costa en Venezuela actúa como frontera natural y destaca por su biodiversidad y densa población. | Foto: Mapy/mejorada con IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Cordillera de la Costa representa un eje orográfico fundamental en el norte de Venezuela que se despliega de manera regular frente al litoral caribeño. Esa estructura de origen tectónico abarca cerca de 53.000 km² y actúa como frontera natural con el mar Caribe, lo que configura el relieve físico del país. Además de su relevancia geográfica, el área destaca por albergar una densa concentración demográfica y una notable variedad ecológica en sus territorios.

Este sistema montañoso funciona de forma simultánea como barrera climática y corredor biológico. Sus valles, depresiones y serranías paralelas impulsaron históricamente los asentamientos humanos, junto con el desarrollo agrícola. Asimismo, diversas instituciones ambientales resaltan que la zona es un ecosistema de bosques nublados y zonas montanas tropicales, donde la biodiversidad es particularmente elevada y vulnerable, lo cual exige prioridad en su conservación.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué impacto tiene la cordillera de 53.000 km² en la protección de los valles en Venezuela?

El sistema montañoso se organiza en dos grandes alineaciones paralelas conocidas como la Serranía del Litoral y la Serranía del Interior. Entre ambas estructuras surgen depresiones tectónicas donde se ubican importantes ciudades y valles productivos, entre ellos Caracas, Valencia y Maracay. Esa configuración funciona como una “muralla natural” que separa la franja costera del interior continental, hecho que condiciona el flujo de aire húmedo proveniente del Caribe.

La Cordillera de la Costa de Venezuela es muy rica tanto en recursos minerales como agrícolas. Foto: Mapy

Desde el punto de vista físico, el relieve alcanza alturas que superan los 2.700 metros en picos como el Naiguatá, elevación que genera un bloqueo orográfico sobre los vientos alisios. Dicho fenómeno favorece la formación de lluvias en las laderas norte y regula la humedad de los valles interiores. Este beneficio contribuye a la estabilidad hídrica de cuencas como la del río Tuy. A nivel geológico, el territorio es una prolongación de estructuras andinas orientadas de este a oeste, resultado de procesos de levantamiento tectónico.

En el tramo oriental, la cordillera se fragmenta en macizos como el Turimiquire y en penínsulas como Araya y Paria, que incluso se proyectan hacia el Caribe. Esta disposición crea una transición natural entre ecosistemas costeros y montanos, al tiempo que resguarda las zonas agrícolas de la influencia directa del mar abierto. Además, la presencia de parques nacionales como Henri Pittier refuerza la función de conservación de suelos frente a la erosión y la presión urbana.

¿Qué misterios esconde la riqueza mineral de la cordillera caribeña?

La geología del entorno montañoso alberga una gran variedad de rocas calizas, metamórficas e ígneas. Diversos análisis regionales confirman la existencia de cuarzo, silicio y formaciones con potencial de ónix o amatistas, junto a depósitos de níquel en su tramo central. No obstante, la extracción a gran escala permanece frenada por regulaciones ecológicas y el valor estratégico de las cuencas hídricas locales.

El yacimiento de Loma de Hierro, situado entre Aragua y Miranda, resalta como una de las mayores reservas de níquel en la nación. Esta veta experimenta periodos intermitentes de actividad y abandono, supeditados a dictámenes político-ambientales por su proximidad a comunidades y su fragilidad ecosistémica. En contraste, el aprovechamiento de calizas para el sector cementero constituye la labor extractiva más difundida de la zona.

Estudios recientes sugieren que el subsuelo de la Serranía del Interior y del sistema oriental posee recursos ocultos sin evaluar. Pese a las expectativas de hallazgos, los científicos advierten que la biodiversidad y las amenazas sísmicas obligan a priorizar la conservación, por lo que este patrimonio permanece resguardado bajo estrictas normas de amparo territorial.