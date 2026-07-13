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Estados Unidos en peligro de desabastecerse de misiles Patriot, THAAD y Tomahawk por años, según un estudio del CSIS

El análisis señala que la dependencia de proveedores limitados y el control sobre minerales críticos afectan la capacidad de producción de misiles estratégicos en Estados Unidos.

Los misiles enfrentan tiempos de producción y entrega extremadamente prolongados. Foto: Composición LR.
Los misiles enfrentan tiempos de producción y entrega extremadamente prolongados. Foto: Composición LR.
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La capacidad militar en el mundo ya no se mide únicamente por el número de soldados: el potencial industrial para sostener una guerra prolongada volvió al primer plano estratégico.

Un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) advierte que la base industrial de Estados Unidos aún no se encuentra en una postura de guerra suficiente, lo que expone al país al riesgo de quedarse sin misiles críticos como el Patriot, THAAD y Tomahawk durante varios años si se desata un conflicto de alta intensidad.

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El cuello de botella en los arsenales estratégicos

El análisis del CSIS detalla que los sistemas de defensa aérea y los misiles de crucero de largo alcance enfrentan tiempos de producción y entrega extremadamente prolongados. Reconstruir las reservas militares tras un gasto masivo e imprevisto no es una cuestión de dinero, sino de tiempo industrial.

  • Patriot (PAC-3 MSE): La demanda global de este interceptor, tanto para inventarios propios como para asistencia internacional en escenarios como Ucrania, presiona una producción que históricamente promedió niveles bajos.
  • THAAD: Diseñado para la defensa antimisiles a gran altitud, su ritmo base de fabricación se sitúa en torno a 96 interceptores al año. El objetivo de llevar la capacidad a 400 unidades anuales requiere la construcción de instalaciones adicionales que tardarán años en estar plenamente operativas.
  • Tomahawk: Este misil de crucero de ataque terrestre, fabricado por Raytheon (RTX), registró tasas de producción anual inferiores a 200 unidades debido a las bajas solicitudes presupuestarias de años anteriores.

Causas estructurales: motores cohete y minerales críticos

El informe del CSIS identifica dos vulnerabilidades profundas que impiden acelerar las líneas de montaje de estos misiles.

Prácticamente toda la gama de misiles estratégicos de Estados Unidos, incluidos interceptores navales como el SM-3 y SM-6, depende de motores cohete de combustible sólido. Sin embargo, la cadena de suministro está altamente concentrada en un número muy reducido de proveedores especializados.

Por otra parte, la fabricación de imanes permanentes, radares, sensores y sistemas de guiado para estos misiles exige el uso indispensable de tierras raras y minerales críticos. Durante décadas, EE. UU. externalizó esta cadena de suministro y concentró en China más del 70% de las importaciones de estos materiales en los últimos años.

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