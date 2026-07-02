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Ciencia

El fin de África tal como lo conocemos: científicos predicen la división del continente y un nuevo océano

La separación continental ocurre a una velocidad de 7 milímetros por año, casi al mismo ritmo que crecen las uñas de los pies.

Vista aérea de un desfiladero en el Valle del Rift de África Oriental, en Engaruka, Tanzania. Foto: Ulrich Doering/Alamy
Vista aérea de un desfiladero en el Valle del Rift de África Oriental, en Engaruka, Tanzania. Foto: Ulrich Doering/Alamy
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En África se extiende una grieta de unos 3.500 kilómetros de longitud que daría origen a un nuevo océano en millones de años. El Rift de África Oriental es una fractura geológica activa que va desde el Mar Rojo hasta Mozambique y fragmenta el continente. Sin embargo, es un proceso lento que tomará millones de años en completarse.

El fenómeno tuvo su origen hace 35 millones de años como resultado de tensiones en la capa más externa de la Tierra. Los científicos indican que esta expansión tectónica ha provocado un debilitamiento de la superficie terrestre, lo que daría lugar a la formación de una cuenca oceánica, según la Sociedad Geológica de Londres.

En Kenia apareció una grieta que se cree que es el resultado del deslizamiento de las placas tectónicas. Foto: Thomas Mukoya/Newscom

En Kenia apareció una grieta que se cree que es el resultado del deslizamiento de las placas tectónicas. Foto: Thomas Mukoya/Newscom

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¿Cómo se produce la división de África?

La ruptura es producto de una fuerza de extensión horizontal en la litosfera, según un artículo publicado en The Conversation. La capa más externa del planeta se habría estirado y, en consecuencia, se volvió más delgada, lo que ocasionó que se rompiera y se formara el valle del Rift.

Las estructuras geológicas del Gran Valle del Rift en África Oriental. Foto: JGR Solid Earth

Las estructuras geológicas del Gran Valle del Rift en África Oriental. Foto: JGR Solid Earth

'Las fisuras son la etapa inicial de una ruptura continental y, si tienen éxito, pueden conducir a la formación de una nueva cuenca oceánica', afirma Lucía Pérez Díaz, especialista en dinámica de fallas. El proceso va acompañado de otros efectos geológicos, como vulcanismo y actividad sísmica.

La investigadora indica que bajo la grieta asciende una gran columna de manto que hace que la capa sólida continúe debilitándose y rompiéndose. La presencia de este fenómeno ha sido registrada en estudios geofísicos y se conoce como ‘superoleaje africano’.

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¿Cuándo se formará el nuevo océano en África?

La separación continental tomaría decenas de millones de años antes de completarse. 'Ocurre al mismo ritmo al que crecen las uñas de los pies', señala Cinthya Ebinger, catedrática de geología de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. Por lo tanto, el continente tardaría alrededor de 10 millones de años en dividirse por completo.

La actividad tectónica del rift de África abrió paso al lago Tanganica entre El Congo y Tanzania. Foto: ESA

La actividad tectónica del rift de África abrió paso al lago Tanganica entre El Congo y Tanzania. Foto: ESA

Sin embargo, hay investigadores que también consideran que la ruptura podría acelerarse o detenerse debido a la dinámica de las fuerzas geológicas.

'Lo que no sabemos es si esta división continuará al ritmo actual, para eventualmente abrir una cuenca oceánica, como el Mar Rojo, y luego a algo mucho más grande, como una versión pequeña del océano Atlántico. ¿O podría acelerarse y llegar más rápido? ¿O podría detenerse?', explica a Live Science Ken Macdonald, experto en Ciencias de la Tierra.

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La grieta es visible incluso desde el espacio

Las mediciones satelitales de la NASA y la ESA permiten estudiar la falla continental en tiempo real. Con precisión milimétrica, se puede rastrear con exactitud el movimiento de las placas tectónicas. Estas herramientas ayudan a definir la cronología del proceso de rifting y brindan información sobre cómo se separarán finalmente las masas continentales de África Oriental.

También se puede apreciar a los países por donde pasa la gran grieta, incluidos Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Kenia y Etiopía.

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