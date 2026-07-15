¿Erling Haaland apoyó a Argentina?: subtítulos manipulados en video viral generaron confusión entre aficionados

LO FALSO:

Se difundió un video de Erling Haaland apoyando públicamente a Argentina antes de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

LO VERDADERO:

La transcripción y posterior traducción de la entrevista con la herramienta Pinpoint permitieron comprobar que el futbolista nunca mencionó a Argentina. Sus declaraciones se centraron en la eliminación de Noruega ante Inglaterra.

En los días previos a la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, se viralizó un video en el que aparentemente Erling Haaland expresaba su apoyo a la selección sudamericana y realizaba comentarios en contra de la ocupación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. Según los subtítulos, al ser consultado sobre qué selección alentaría, el futbolista respondió: “Tengo debilidad por Messi y sus compañeros y, además, tienen la oportunidad de ganarle a su rival histórico, que aún ocupa su territorio de forma ilegítima”.

Una de las publicaciones con más alcance se encontraba en Facebook y superaba las 412.000 reproducciones, 13.100 reacciones, 725 comentarios y 1.700 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar el contenido viral, se realizó una transcripción de las declaraciones de Haaland con la herramienta Pinpoint, lo que permitió identificar con precisión la conversación que tuvo con los periodistas.

Transcripción de la conversación entre Haaland y los periodistas. Foto: Pinpoint

Posteriormente, el contenido fue convertido de noruego a español con la función de traducción de la plataforma, basada en el modelo de inteligencia artificial Gemini.

Periodista 1: Eh, ¿qué tan agotado estás ahora después de una larga temporada de la Premier League y un Mundial, y qué vas a hacer para recuperarte antes de que empiece la nueva temporada? Haaland: No, la verdad es que ahora mismo estoy completamente acabado, para ser sincero. Pero me imagino que pronto te vas a enterar de lo que voy a hacer estas próximas dos semanas. Eso creo.

Tras el primer fragmento, el video continúa:

Periodista 2: ¿A qué te refieres? Haaland: Eso me parece imposible de responder. Periodista 2: Ok. Pero entonces para mí también es imposible. Eh, sobre la situación de Elliot Anderson, en mi opinión... Haaland: O sea, si eso es falta, entonces a mí me tendrían que cobrar falta a favor casi en cada jugada, eh, en cada partido, porque me empujan y me agarran todo el tiempo. Me parece que es... me parece que es muy leve.

Tal como se observa en la transcripción traducida al español, la entrevista se centra exclusivamente en Haaland, la participación de Noruega en el Mundial y su encuentro ante Inglaterra. En ningún momento se le consulta sobre Argentina, y él tampoco brinda muestras de apoyo al país ni realiza comentarios sobre las Islas Malvinas. Los fragmentos del viral fueron extraídos de una entrevista pospartido tras la derrota de Noruega.

Por lo mencionado en líneas anteriores, se confirma que los subtítulos difundidos en el video no corresponden a lo que realmente dijo el jugador.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un video con subtítulos falsos que atribuyen a Erling Haaland declaraciones de apoyo a la selección argentina. Sin embargo, una transcripción y traducción de la entrevista original demostraron que el futbolista nunca realizó tales comentarios: solo respondió a preguntas vinculadas a la eliminación de Noruega ante Inglaterra y al Mundial en general.