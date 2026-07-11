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Argentina y Suiza: el pasado migratorio y diplomático desde el siglo XIX que pocos conocen antes del Mundial 2026

Las relaciones entre ambos países, que iniciaron en 1834, se han cimentado en la inmigración, intercambios económicos y cooperación institucional.

El encuentro entre Argentina y Suiza en las semifinales del Mundial 2026 genera gran expectativa y evoca la conexión histórica entre ambas naciones, forjada por la inmigración y el comercio.
El encuentro entre Argentina y Suiza en las semifinales del Mundial 2026 genera gran expectativa y evoca la conexión histórica entre ambas naciones, forjada por la inmigración y el comercio. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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El esperado encuentro entre Argentina y Suiza por las semifinales del Mundial 2026 despierta gran expectativa entre millones de aficionados. Más allá de la rivalidad futbolística en el terreno de juego, este duelo evoca un vínculo histórico que une a ambas naciones desde hace casi dos siglos. Expertos en relaciones internacionales subrayan que Buenos Aires y Berna sostienen un lazo edificado sobre la inmigración, los intercambios económicos y la cooperación institucional, de acuerdo con datos provistos por la Embajada de Suiza en Argentina y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (FDFA).

Esa conexión bilateral trasciende el ámbito deportivo para consolidarse en documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y del Gobierno helvético. Ambas administraciones desarrollaron una agenda compartida fundamentada en la ciencia, la educación, el comercio y el diálogo diplomático. Dicha afinidad, fortalecida durante generaciones, justifica el notable interés que este partido mundialista genera entre empresarios, descendientes de inmigrantes y comunidades radicadas en ambos territorios.

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¿Qué lazos históricos unen a la diplomacia y migración de Argentina y Suiza?

Los vínculos bilaterales oficiales iniciaron en 1834 con la apertura de un consulado comercial helvético en Buenos Aires para atender el comercio en el Río de la Plata. Más tarde, en 1891, la Confederación Helvética estableció una legación permanente en el territorio austral. El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (FDFA) destaca que "Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos con los que Suiza desarrolló una representación diplomática estable".

El flujo migratorio consolidó esta alianza estratégica entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, periodo en el que más de 37.000 ciudadanos europeos ingresaron a la nación sudamericana. De este modo, el país rioplatense se posicionó como el segundo destino americano preferido por dicha comunidad, superado únicamente por Estados Unidos. Asentamientos como Esperanza, en Santa Fe (1856), y Baradero, en Buenos Aires, resultaron cruciales para impulsar la agricultura organizada y el cooperativismo rural.

La cooperación mutua sumó un hito en 1937 mediante la firma del Tratado Suizo-Argentino de Emigración y Colonización, un pacto diseñado para facilitar el arraigo de familias extranjeras. De acuerdo con el Archivo Diplomático Suizo (Dodis), este convenio buscó promover la colonización agrícola y ofrecer nuevas oportunidades a ciudadanos afectados por las dificultades económicas que atravesaba Europa durante ese periodo.

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¿Qué lazos unen hoy a Argentina y Suiza?

La presencia helvética dejó una huella profunda en diversas regiones argentinas. Investigaciones del Diccionario Histórico de Suiza y registros de la Embajada de Suiza en Argentina destacan que comunidades provenientes de cantones como Friburgo, Valais, Berna y Ticino se asentaron en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Misiones y Río Negro. Estos grupos impulsaron la producción agropecuaria, además de fundar cooperativas, industrias lácteas, escuelas y asociaciones culturales que preservan sus tradiciones.

En la actualidad, los vínculos superan el legado migratorio. El FDFA informa que Argentina alberga la comunidad suiza más numerosa de América Latina, con cerca de 15.000 ciudadanos registrados, mientras miles de profesionales, académicos y científicos sudamericanos residen en urbes como Zúrich, Ginebra y Basilea. Esta interacción constante potencia planes bilaterales enfocados en la investigación, el desarrollo tecnológico y la educación superior.

El panorama financiero y diplomático exhibe una alianza estrecha. Datos de Switzerland Global Enterprise y del Ministerio de Relaciones Exteriores local indican que corporaciones de origen helvético sostienen inversiones clave en los sectores farmacéutico, alimentario, manufacturero y bancario. Asimismo, las dos naciones coordinan acciones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de los derechos humanos, el progreso sostenible y el derecho internacional, lo que consolida una agenda estable.

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