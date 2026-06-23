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Informe de la ONU acusa a Israel de genocidio contra niños palestinos y de apuntar deliberadamente contra ellos

Investigadores denunciaron que Israel incurrió además en crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los menores, además de afectar de forma permanente a toda una generación.

La ONU señaló que la violencia en Gaza ha provocado niveles sin precedentes de traumas infantiles.
La ONU señaló que la violencia en Gaza ha provocado niveles sin precedentes de traumas infantiles. | AFP
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La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos acusó a Israel de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra contra los niños en Gaza. En un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, los investigadores sostienen que existen pruebas de que fuerzas de seguridad israelíes atacaron y mataron deliberadamente a menores, un elemento que consideran clave con el objetivo de demostrar una intención de destruir total o parcialmente a la población palestina.

El documento también afirma que las consecuencias del conflicto han provocado niveles no antes vistos de muertes, heridas y traumas entre la población infantil. Según Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, “al atacar a los niños, Israel está minando la capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro”. El reporte se suma a conclusiones previas del organismo, que ya había denunciado actos compatibles con genocidio en la Franja de Gaza.

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Tortura y violencia sexual

La investigación recoge denuncias sobre detenciones de menores en centros de reclusión israelíes. De acuerdo con los expertos, algunos pequeños fueron sometidos a torturas, malos tratos y diversas maneras de violencia durante su cautiverio. El informe sostiene que estas prácticas formaron parte de una estrategia de humillación colectiva hacia la población palestina.

Los analistas además documentaron separaciones familiares, desplazamientos forzados y situaciones de vulnerabilidad extrema que afectaron a miles. Un ejemplo de esto es el caso de Rayan Abu al Ayín, un niño de cuatro años cuya muerte fue relatada por su padre a la agencia EFE. El hombre aseguró que soldados israelíes dispararon al menor cerca de Deir al-Balah. Consultado por la agencia, el Ejército israelí respondió que sus efectivos realizaron “disparos de advertencia” contra individuos que se acercaban a sus posiciones y confirmó que una persona murió y otra resultó herida durante el incidente.

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Hambre y destrucción educativa minan el futuro de Gaza

Otro de los aspectos destacados del reporte es el impacto del bloqueo y de la devastación de infraestructuras civiles. El grupo sostiene que el hambre derivada de las restricciones impuestas sobre Gaza provocó muertes infantiles y deterioró gravemente la salud de numerosos niños.

También se denuncian ataques contra servicios de maternidad y neonatología, así como daños severos en hospitales, escuelas y sistemas de protección infantil. Según señalan, la destrucción de la educación y de la atención sanitaria amenaza el desarrollo de toda una generación. El reporte advierte que los efectos con respecto a la salud, la formación académica y el crecimiento de los niños palestinos podrían ser irreversibles incluso después del alto el fuego.

Israel rechaza informe y lo califica de difamatorio

Las autoridades israelíes rechazaron de forma categórica las conclusiones de la comisión. El Gobierno calificó el documento de “difamatorio” y acusó a los investigadores de ignorar las acciones de Hamás durante el conflicto. Conforme con la respuesta oficial, se silencian las tácticas del grupo islamista, al que Israel acusa de atacar a sus civiles y utilizar a menores palestinos como escudos humanos.

Mientras continúan las denuncias cruzadas, la situación sobre el terreno sigue marcada por la violencia pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025. En informes anteriores, la comisión ya había concluido que las autoridades israelíes incurrieron en cuatro de los cinco actos contemplados por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó anteriormente que observaba “pruebas crecientes” de un genocidio en Gaza.

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