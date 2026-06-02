Israel afirma haber recibido aval de Washington para atacar Beirut mientras se habla de un alto el fuego con Hezbolá

Los bombardeos israelíes provocaron al menos seis muertos y numerosos heridos en el sur del Líbano | Foto: AFP

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Israel afirmó que recibió el aval de Estados Unidos para continuar ataques en la periferia sur de Beirut, en medio de intentos internacionales por consolidar un alto el fuego con Hezbolá, según declaraciones del ministro de Defensa israelí. El anuncio se produce mientras la guerra en Oriente Medio mantiene la tensión en aumento y se multiplican las operaciones militares en Líbano.

El presidente Donald Trump había señalado previamente que existía un entendimiento que buscaba reducir las hostilidades. Sin embargo, las acciones militares israelíes continuaron durante la noche, lo que dejó nuevas víctimas en territorio libanés.

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Bombardeos en el sur del Líbano dejan nuevas víctimas y heridos

Los ataques israelíes en el sur del Líbano dejaron al menos seis muertos, según reportes locales citados por autoridades sanitarias. En la región de Tiro, un bombardeo provocó cuatro fallecidos y 127 heridos, entre ellos personal médico del hospital Jabal Amel, que sufrió daños en su unidad de cuidados intensivos.

El ejército israelí informó además de la interceptación de proyectiles lanzados desde territorio libanés, en el marco de enfrentamientos con Hezbolá. El portavoz militar Avichay Adraee ordenó evacuaciones en Nabatiye, en tanto nuevas incursiones aéreas se registraron en varias aldeas del sur del país.

Hezbolá rechaza cualquier acuerdo parcial con Israel

El grupo Hezbolá rechazó un alto el fuego parcial, de acuerdo con declaraciones de uno de sus responsables, Mahmud Qomati, quien advirtió que cualquier ataque contra Beirut tendría respuesta directa. La organización insistió en que no aceptará acuerdos limitados que no incluyan el cese total de hostilidades.

En paralelo, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, actúa como intermediario en conversaciones con Estados Unidos, mientras se discuten mecanismos para frenar la escalada del conflicto. En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el líder iraní Mojtaba Jamenei tendría una participación creciente en las negociaciones indirectas.

El debate diplomático se desarrolla cuando continúan los choques en el terreno, en un escenario que mantiene activa la crisis en el sur del Líbano.