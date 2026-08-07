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Construyó solo una casa con bolsas de papas y tierra: el sorprendente resultado mantiene la temperatura estable todo el año

Un hombre en Brasil utilizó una técnica similar a una impresora 3D manual para levantar una estructura bioclimática sin ladrillos ni grandes cantidades de hormigón.

En Brasil, Sandro Gilberto Jankoski ha construido una edificación innovadora con la técnica de superadobe, utilizando sacos de polipropileno rellenos de tierra compactada.
En Brasil, Sandro Gilberto Jankoski ha construido una edificación innovadora con la técnica de superadobe, utilizando sacos de polipropileno rellenos de tierra compactada. | Foto: La Nación
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En Brasil, una edificación poco común llamó la atención de los vecinos por su diseño y el método utilizado para construirla. Su creador, Sandro Gilberto Jankoski, levantó una estructura parcialmente enterrada con techo verde empleando la técnica conocida como superadobe, un sistema que reemplaza los materiales tradicionales por largos sacos de polipropileno rellenos de tierra compactada.

Estos tubos, similares a las bolsas utilizadas para transportar papas y cebollas, fueron colocados en capas sucesivas hasta formar las paredes. Cada tramo fue moldeado y apisonado manualmente, creando una estructura resistente que se integra con el entorno natural.

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Un año de trabajo para construirla casi sin ayuda

El proyecto demandó cerca de un año de trabajo y fue realizado prácticamente en solitario. Durante meses, Sandro trasladó baldes de tierra, subió escaleras y compactó el material para dar forma a la estructura.

Las paredes alcanzaron unos 25 centímetros de grosor antes de la compactación y entre cada nivel colocó alambre de púas para evitar desplazamientos y reforzar la estabilidad de la construcción.

Uno de los aspectos más destacados fue que toda la tierra utilizada provenía del mismo terreno, lo que permitió reducir el transporte de materiales y disminuir el impacto ambiental de la obra.

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La construcción que mantiene una temperatura estable

El principal beneficio de esta técnica está en su capacidad de regulación térmica. La gran masa de tierra compactada funciona como un aislante natural que protege el interior de los cambios bruscos de temperatura.

Además, una parte de la construcción fue integrada en un barranco para aprovechar aún más el aislamiento natural del suelo. Para evitar problemas de humedad, incorporó sistemas de drenaje y lonas reforzadas que protegen las paredes enterradas.

Un techo verde y un espacio pensado para la comunidad

La cubierta de la estructura cuenta con un techo verde compuesto por suelo natural, césped y plantas de vid, elementos que ayudan a mejorar el aislamiento térmico y acústico, además de darle una apariencia integrada con el paisaje.

Junto a la construcción principal, Sandro también creó un almacén subterráneo destinado a conservar alimentos, guardar semillas y funcionar como refugio ante posibles emergencias.

Aunque tiene características de una vivienda, el espacio fue concebido como un lugar de encuentro para ceremonias espirituales relacionadas con el grupo Medicinas da Floresta. La idea surgió luego de conversaciones sobre la necesidad de crear un espacio autónomo y conectado con la naturaleza.

La obra de Sandro muestra cómo materiales simples, como sacos rellenos de tierra, pueden convertirse en una alternativa de construcción sostenible capaz de combinar resistencia, bajo impacto ambiental y confort durante todo el año.

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