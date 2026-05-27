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El nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza fue asesinado por Israel, según el ministro de Defensa

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Odeh estaba vinculado a la masacre del 7 de octubre y prometió eliminar a todos los responsables. Hamás no ha comentado sobre su muerte.

Benjamin Netanyahu y Katz dijeron en un comunicado que Odeh había sido jefe de inteligencia de Hamás durante el ataque de 2023. Foto: Ámbito.
Benjamin Netanyahu y Katz dijeron en un comunicado que Odeh había sido jefe de inteligencia de Hamás durante el ataque de 2023. Foto: Ámbito.
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Israel anunció este miércoles que abatió a Mohamed Odeh, señalado como el nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza, en un ataque ejecutado el martes contra un edificio residencial en el barrio de Rimal, en Ciudad de Gaza. La ofensiva se produjo pocos días después de que Israel matara a su predecesor, Ezedine al Hadad, el 15 de mayo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró en X que “fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno”. Hamás no emitió comentarios oficiales sobre la muerte de Odeh.

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Katz añadió que su país mantiene el compromiso de “eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre del 2023, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren”.

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Mohamed Odeh involucrado en la masacre de 2023

El primer ministro Benjamin Netanyahu y Katz dijeron en un comunicado que Odeh había sido jefe de inteligencia de Hamás durante el ataque de 2023 y que fue designado hace aproximadamente una semana como sucesor de Ezedine al Hadad. Según Israel, fue “responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos civiles israelíes y soldados de las FDI”.

Un familiar de la autoridad de Hamás confirmó su muerte a Reuters y señaló que el funeral se realizaría después de las oraciones del mediodía en Ciudad de Gaza. Un comunicado de su familia indicó que murió junto con su esposa y su hijo.

Funcionarios de salud de Gaza informaron que seis personas, incluida al menos una mujer, murieron en el ataque, mientras que más de 20 resultaron heridas. Equipos de rescate continuaban buscando posibles víctimas entre los escombros.

¿Odeh era jefe del brazo armado?

Fuentes cercanas a Hamás no confirmaron oficialmente que Odeh hubiera asumido como jefe militar del grupo, aunque coincidieron en que era visto como posible sucesor de Al Hadad por su papel como jefe de inteligencia militar y por ser, presuntamente, uno de los últimos miembros vivos del consejo superior del ala armada.

Israel ya había matado a figuras clave del movimiento, entre ellas Ismail Haniyeh en Teherán, Yahya Sinuar en Gaza, Mohammed Deif —comandante histórico de las Brigadas Ezedine Al Qassam— y Mohamed Sinuar, sucesor de su hermano Yahya.

Mientras tanto, el país también amplió sus operaciones militares en Líbano contra Hezbolá, aliado de Hamás y respaldado por Irán, e intensificó sus acciones en Cisjordania. Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás siguen estancadas en torno a la segunda fase del alto el fuego, que contempla el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí.

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