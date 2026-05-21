Israel expulsa a activistas de flotilla humanitaria hacia Gaza tras polémica por video en el que son humillados

Organizaciones de derechos humanos denuncian maltrato luego de que Israel inició la expulsión de cientos de participantes de la Flotilla Global Sumud | AFP

Organizaciones de derechos humanos denuncian maltrato luego de que Israel inició la expulsión de cientos de participantes de la Flotilla Global Sumud | AFP

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Israel comenzó la expulsión de centenares de participantes de la Flotilla Global Sumud, interceptada por fuerzas israelíes cuando navegaba hacia Gaza con ayuda simbólica y el objetivo de desafiar el bloqueo marítimo impuesto sobre el enclave palestino. Organizaciones de derechos humanos señalaron que muchos detenidos fueron trasladados desde la prisión de Ktziot hacia el aeropuerto Ramon, cerca de Eilat, para su deportación.

La operación ocurre luego de que surgieran denuncias de maltrato y tras la difusión de un video del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, donde aparecen activistas arrodillados, con las manos atadas y la cabeza contra el suelo. La escena generó cuestionamientos desde gobiernos europeos, organismos internacionales y sectores del propio Ejecutivo israelí. La organización Adalah, encargada de la representación legal de los arrestados, afirmó que hubo restricciones de acceso a los prisioneros y denunció “violaciones sistémicas del debido proceso”.

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Un video del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que muestra a activistas arrodillados y esposados, genera críticas dentro y fuera de Israel

Denuncias de golpes y abusos marcan las deportaciones

Varios participantes aseguraron haber sufrido violencia extrema tras la interceptación naval ocurrida en aguas internacionales al oeste de Chipre. El periodista italiano Alessandro Mantovani, deportado antes que otros integrantes, declaró al llegar a Roma que fue trasladado con esposas y cadenas en los pies. “Nos golpearon. Nos patearon y nos pegaron puñetazos”, sostuvo sobre el trato recibido durante la custodia.

El diputado italiano Dario Carotenuto, también expulsado, relató que recibió un golpe en el ojo y dijo haber escuchado denuncias de violencia sexual de otras personas detenidas. Según Adalah, algunos manifestantes presentaron posibles fracturas de costillas y lesiones derivadas del uso de pistolas táser y balas de goma. La organización indicó, además, que al menos tres personas requirieron hospitalización tras la captura. Las autoridades israelíes no respondieron públicamente a estas acusaciones.

Video de Ben Gvir desata críticas dentro y fuera de Israel

La polémica escaló después de que Ben Gvir difundiera imágenes de los detenidos con el mensaje: “Bienvenidos a Israel, estamos en nuestra casa”. En el video se observa al ministro mientras pasa frente a una fila de activistas inmovilizados. Una mujer que gritó “Liberen Palestina” terminó reducida por agentes de seguridad.

Las imágenes provocaron reacciones incluso dentro del gobierno israelí. El canciller Gideon Saar sostuvo que el contenido “no es conforme con los valores de Israel” y acusó a Gvir de perjudicar deliberadamente la imagen del país. Por el contrario, el acusado calificó la publicación como “una gran fuente de orgullo”. El primer ministro Benjamín Netanyahu defendió la interceptación y aseguró que el país tiene derecho a impedir la llegada de “flotillas provocadoras partidarias de Hamás”.

Italia y Reino Unido convocan a diplomáticos israelíes

La respuesta internacional aumentó en cuestión de horas. Italia calificó el trato hacia los apresados como “inadmisible” y exigió explicaciones. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, condenó públicamente la humillación mostrada en las grabaciones y afirmó que el episodio debía investigarse.

El Reino Unido convocó a la máxima representante diplomática israelí en Londres para expresar su “enérgica condena” frente a la conducta del ministro y pidió aclaraciones sobre las condiciones de detención. Turquía, por su parte, anunció mediante su canciller Hakan Fidan vuelos especiales con el fin de repatriar a ciudadanos turcos y extranjeros. También España e Irlanda activaron gestiones para facilitar el retorno de sus nacionales.