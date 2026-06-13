El bolso más raro del año, hecho con ADN de dinosaurio, que generó expectativa pero fracasó en su subasta: cuesta más de 300.000 euros

Un bolso de lujo elaborado con cuero de células reconstruidas de un Tyrannosaurus rex no logró ser vendido en una subasta en París. | Foto: Balear

Un bolso de lujo elaborado con cuero de células reconstruidas de un Tyrannosaurus rex no logró ser vendido en una subasta en París. | Foto: Balear

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Lo que fue presentado como una de las piezas de lujo más exclusivas e innovadoras del año terminó sin comprador en una subasta realizada en París. Se trata de un bolso elaborado con cuero obtenido a partir de células reconstruidas mediante restos biológicos de un Tyrannosaurus rex, una creación que despertó gran interés mediático por combinar paleontología, biotecnología y moda de alta gama.

La pieza fue puesta a la venta por la casa de subastas Giquello con un precio inicial de 100.000 euros. Sin embargo, pese a la expectativa generada, las ofertas no alcanzaron el valor mínimo esperado por los organizadores, por lo que finalmente no fue adjudicada.

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Un bolso inspirado en un depredador que desapareció hace 67 millones de años

El accesorio fue desarrollado a partir de restos de colágeno encontrados en el fémur de un Tyrannosaurus rex descubierto hace aproximadamente 25 años en el estado de Montana, Estados Unidos. Mediante técnicas de cultivo celular, los investigadores lograron recrear un material que posteriormente fue utilizado para fabricar el exclusivo bolso.

La pieza fue exhibida meses atrás en Ámsterdam y posteriormente presentada en París como una combinación inédita entre ciencia y lujo. Según sus creadores, el material utilizado constituye cuero auténtico obtenido mediante procesos biotecnológicos, sin recurrir a la ganadería tradicional ni al uso de pieles de animales actuales.

La puja quedó muy lejos de la valoración estimada

Durante la subasta celebrada en el Hotel Drouot de París, las ofertas apenas alcanzaron los 150.000 euros, una cifra considerablemente inferior a los 300.000 euros en los que había sido valorado el artículo. Ante la diferencia entre la expectativa y las propuestas recibidas, la venta fue declarada desierta.

Los promotores del proyecto destacaban que el denominado 'cuero celular' podría representar una nueva alternativa para la industria del lujo, al ofrecer materiales biológicos obtenidos en laboratorio sin necesidad de explotación ganadera.

Aunque el innovador bolso no logró encontrar comprador en esta ocasión, el proyecto continúa despertando interés por su combinación de avances científicos, sostenibilidad y exclusividad, y se ha convertido en uno de los objetos más curiosos y comentados del mercado de lujo en 2026.