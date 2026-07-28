Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura japonesa de Kumamoto y alcanzó el nivel máximo 7 en la escala sísmica Shindo | composición LR/AFP

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura japonesa de Kumamoto y alcanzó el nivel máximo 7 en la escala sísmica Shindo | composición LR/AFP

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Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, y provocó el colapso de al menos 12 edificios, decenas de heridos y personas atrapadas en un centro comercial. El sismo ocurrió a las 4.27 p. m. (hora local) y alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala de intensidad sísmica Shindo, un sistema de medición exclusivo del país que evalúa la fuerza con que se perciben los movimientos en la superficie.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) localizó el epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad en la ciudad de Uki, justo al sur de Kumamoto. El temblor activó una alerta de tsunami con olas previstas de hasta un metro para las zonas de los mares de Ariake y Yatsushiro, aunque las autoridades levantaron la advertencia a las 6.10 p. m. tras no observar actividad anómala en el mar.

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La cadena pública NHK reportó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas, y una de ellas permanece inconsciente. Un centro médico del distrito de Minami confirmó el ingreso de más de medio centenar de afectados.

Explosión en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto

El suceso más grave se registró en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, ubicado en la ciudad de Kashima. Una explosión derrumbó el segundo piso del edificio y dejó atrapadas a un número indeterminado de personas. Un taxista que se encontraba cerca del lugar señaló a AFP que escuchó un fuerte estruendo y vio cómo partes de la estructura impactaban contra un automóvil estacionado.

Imágenes grabadas desde un helicóptero de NHK mostraron secciones de las paredes exteriores desprendidas y vigas de acero al descubierto. La policía estimó que entre 20 y 30 ciudadanos permanecen desaparecidos en el mall, aunque los detalles sobre la situación exacta no están claros. Las operaciones de rescate continúan en el lugar, con ambulancias y camiones de bomberos desplegados en la zona.

En otros puntos de la prefectura, los equipos de emergencia atendieron múltiples incidentes. La policía de Uki respondió a avisos de incendio, mientras que en Yatsushiro una persona quedó atrapada en una vivienda derrumbada.

Ordenan rescates y descartan daño nuclear en Japón

La primera ministra Sanae Takaichi activó de inmediato el centro de gestión de crisis y envió un equipo de investigación del Gabinete a las zonas afectadas. "He dado instrucciones a todo el gobierno para que colabore con todas sus fuerzas en las medidas de respuesta ante desastres de emergencia, como el rescate de víctimas para salvar vidas", declaró Takaichi frente a los periodistas.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de evacuación transmitidas por radio, televisión e internet. "Les pedimos que sigan teniendo precaución ante terremotos de intensidad cercana a 7", advirtió Kihara en una rueda de prensa de emergencia.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región, incluidas las plantas de Sendai (Kagoshima), Genkai (Saga) e Ikata (Ehime). El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU confirmó que la central de Sendai, situada a unos 100 kilómetros del epicentro, no sufrió daños. La fábrica de chips TSMC evacuó a sus empleados como medida de precaución y realiza verificaciones de seguridad.

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48.000 hogares sin luz y rutas cortadas por fuerte sismo

Kyushu Electric Power reportó que aproximadamente 48.170 hogares en la prefectura de Kumamoto quedaron sin suministro eléctrico tras el terremoto. La compañía creó una unidad de respuesta de emergencia con el fin de restablecer el servicio, y las cifras comenzaron a disminuir horas después del sismo. NTT Docomo y KDDI Corp. informaron interrupciones en los servicios de telefonía móvil en algunas áreas.

El transporte sufrió graves afectaciones. La pista del aeropuerto de Kumamoto cerró para inspecciones, y seis vuelos de All Nippon Airways y otros seis de Japan Airlines fueron cancelados. Japan Freight Railway Co. informó del descarrilamiento y vuelco de una locomotora eléctrica en la estación JR Yatsushiro, sin que se reportaran pasajeros a bordo. El tren bala Kyushu Shinkansen suspendió sus servicios entre Hakata y Kagoshima-Chuo.

Un funcionario de la Agencia Meteorológica advirtió sobre la posibilidad de réplicas intensas en los próximos días. "Dado que en el pasado se produjeron fuertes terremotos en esta zona, les rogamos que estén alerta ante la posibilidad de un sismo de grado 7 durante aproximadamente una semana, en especial en los próximos dos o tres días", señaló en conferencia. El último terremoto con magnitud Shindo 7 en Japón ocurrió en la península de Noto en enero de 2024.