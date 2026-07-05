Desde el Congo fluyen cada segundo 40.000 metros cúbicos de agua dulce hacia el Atlántico: un estudio analiza cuál es su destino final

El río Congo vierte un promedio de 40.000 metros cúbicos de agua por segundo en el océano Atlántico. Crédito: NASA

El río Congo vierte un promedio de 40.000 metros cúbicos de agua por segundo en el océano Atlántico. Crédito: NASA

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El río Congo vierte al océano Atlántico un caudal promedio de 40.000 metros cúbicos de agua dulce por segundo, una descarga tan enorme que forma una gran columna de agua dulce sobre la superficie del mar y que puede alcanzar hasta 800 kilómetros mar adentro. Ahora, un nuevo estudio ha logrado seguir el recorrido de esa masa de agua y descubrir qué ocurre con ella una vez que abandona la costa africana.

La investigación, publicada en Journal of Geophysical Research: Oceans, revela que el desplazamiento del agua dulce no se produce de forma uniforme, sino que depende en gran medida de grandes remolinos oceánicos conocidos como remolinos de mesoescala, capaces de transportar el agua cientos de kilómetros lejos de la desembocadura del río.

Los remolinos oceánicos son clave para transportar el agua dulce

El río Congo es el segundo más caudaloso del mundo y su descarga constante genera una amplia pluma de agua dulce sobre el Atlántico. Durante la temporada de lluvias, esta pluma se desplaza hacia el suroeste, donde puede quedar atrapada por remolinos de mesoescala de aproximadamente 100 kilómetros de diámetro.

Para comprender este fenómeno, un grupo de investigadores del Laboratorio de Estudios Geofísicos y Oceanográficos Espaciales (LEGOS) y otras instituciones analizó el comportamiento de estos remolinos mediante simulaciones y observaciones reales.

Los científicos emplearon el modelo de circulación oceánica NEMO, con una resolución de 3 kilómetros, para reproducir la descarga del río Congo. El análisis se centró en el año 2016, ya que contaba con abundantes registros obtenidos por la red Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic (PIRATA), además de datos satelitales sobre salinidad y corrientes marinas.

Posteriormente, compararon los resultados del modelo con mediciones de salinidad superficial, altura del nivel del mar y datos de corrientes obtenidos mediante el Sistema de Identificación Automática para el seguimiento de embarcaciones y procesados por eOdyn. El modelo logró reproducir con éxito el tamaño, la posición y las variaciones estacionales de la pluma del río Congo.

Un remolino trasladó agua dulce 200 kilómetros mar adentro

Durante 2016 se registraron varios episodios de remolinos de mesoescala. Uno de los más destacados ocurrió entre marzo y abril, cuando un remolino anticiclónico —que gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur— capturó una gran cantidad de agua dulce procedente de la pluma del Congo.

Este remolino permaneció activo durante 49 días, alcanzó un radio de 150 kilómetros y transportó agua de baja salinidad aproximadamente 200 kilómetros mar adentro antes de disiparse.

Para determinar el origen del agua contenida en estos remolinos, los investigadores realizaron experimentos con más de 5.000 partículas virtuales rastreadas hacia atrás en el tiempo. El análisis mostró que las partículas atrapadas en el núcleo del remolino durante abril provenían de la parte sur de la pluma del río Congo a comienzos de marzo.

Los resultados indican que el transporte de agua dulce hacia el océano abierto está dominado por eventos puntuales como estos remolinos, en lugar de producirse mediante una difusión continua desde la desembocadura del río. Según los autores, este proceso tiene implicaciones para la circulación oceánica regional y para los ecosistemas marinos y las pesquerías que dependen del aporte de agua dulce.