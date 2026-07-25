HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Gobierno de Rodrigo Paz Pereira retira retratos aborígenes y la wiphala de la fachada del palacio presidencial

Desde la llegada de Paz, la wiphala dejó de ondear junto a la bandera nacional, mientras que figuras de la independencia indígena fueron reubicadas en el museo de la Casa de la Libertad.

El Gobierno de Rodrigo Paz redefine la identidad nacional de Bolivia, retirando símbolos del Movimiento al Socialismo. Foto: AFP.
El Gobierno de Rodrigo Paz redefine la identidad nacional de Bolivia, retirando símbolos del Movimiento al Socialismo. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsó una redefinición de la identidad nacional de Bolivia mediante el retiro de símbolos promovidos durante los 20 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), una decisión que reavivó el debate sobre la representación de los pueblos indígenas y el modelo de Estado instaurado en 2009.

Desde la llegada de Paz al poder hace ocho meses, la wiphala dejó de ondear junto a la bandera nacional en el Palacio de Gobierno, la iconografía oficial pasó de referencias precolombinas a republicanas y se suspendió la tradicional celebración presidencial del Año Nuevo aimara. La medida más reciente ocurrió en la Casa de la Libertad, donde los retratos de Túpac Katari y Bartolina Sisa fueron retirados del salón principal para ser ubicados en una sala dedicada a las rebeliones indígenas.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El director del museo, Mario Linares, justificó la decisión como una organización cronológica: "La gente que veía a Bolívar y a Sucre junto a Katari y Sisa interpretaba que estuvieron juntos en la creación del país (...) No dejan de ser importantes porque son precursores de la independencia en Bolivia. Pero, reitero, son precursores, no actores de la independencia", afirmó.

"El pachamamismo es una distorsión caricaturizada de la verdadera cosmovisión indígena. Un timo, ya que no es una ideología nacida de las bases indígenas, sino un constructo posmoderno, construido desde afuera, por ONG, intelectuales occidentales y el partido del MAS", afirmó el historiador aimara Pedro Portugal. En su opinión, ningún gobierno consiguió consolidar una identidad nacional integradora.

La socióloga y científica política Luciana Jáuregui discrepó con esa postura al señalar que "el problema del país no es solamente culturalista, de cómo te identificas tú culturalmente; es un problema de sociedades".

PUEDES VER: Alex Saab, presunto testaferro del exdictador Nicolás Maduro, se declaró "no culpable" de lavado de dinero

lr.pe

La pérdida de identidad también amenaza a las lenguas indígenas

Este debate coincide con el reciente deterioro de las lenguas originarias. Aunque la Constitución de 2009 reconoció 36 idiomas indígenas como oficiales junto al castellano, la Unesco advirtió en 2018 que 30 de ellos están en peligro de extinción. El último censo confirmó el escenario: 12 lenguas tienen menos de 100 hablantes y tres están prácticamente desaparecidas.

La sociolingüista Libertad Pinto advierte que el riesgo alcanza incluso a las lenguas con mayor número de hablantes. "En términos generales, se puede decir que todas las lenguas indígenas en Bolivia están, en mayor o menor medida, amenazadas. Los lingüistas Mily Crevels y Pieter Muysken pronostican que en el presente siglo sólo sobrevivirán del 10 al 20% de los idiomas nativos".

El lingüista Vicente Limachiatribuye parte del problema a la falta de utilidad práctica que perciben muchas familias. "Mi abuela era monolingüe aimara. Cuando le respondíamos en aimara, nos golpeaba con su bastón, nos decía: 'No tienen que hablar aimara para que no sufran como yo'". También denuncia que "las lenguas originarias siguen siendo menospreciadas".

Pinto considera que la pérdida de los idiomas responde a un "colonialismo interno" y subraya la necesidad de políticas sostenidas. "Cualquier lengua no solo es un medio de comunicación, vehiculiza conocimientos, formas de ser, de gestión territorial, de medicina, de salud. El camino necesario es la diversidad, y eso se puede ver en los ecosistemas".

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gobierno de Rodrigo Paz Pereira prolonga congelar el precio de los combustibles por seis meses más en Bolivia

Gobierno de Rodrigo Paz Pereira prolonga congelar el precio de los combustibles por seis meses más en Bolivia

LEER MÁS
Gobierno de Bolivia desbloquea las carreteras después de más de 50 días de protestas, pero el estado de excepción continúa

Gobierno de Bolivia desbloquea las carreteras después de más de 50 días de protestas, pero el estado de excepción continúa

LEER MÁS
La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas activan plan para desbloquear Cochabamba tras liberar otras vías

La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas activan plan para desbloquear Cochabamba tras liberar otras vías

LEER MÁS
Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

LEER MÁS
La descubrieron por accidente mientras buscaban petróleo hace 85 años: la enorme reserva de agua que comparten 4 países de Sudamérica

La descubrieron por accidente mientras buscaban petróleo hace 85 años: la enorme reserva de agua que comparten 4 países de Sudamérica

LEER MÁS
EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 4 mejores hoteles peruanos que destacan en el top 15 de Centro y Sudamérica en 2026: fusionan lujo e identidad cultural

Los 4 mejores hoteles peruanos que destacan en el top 15 de Centro y Sudamérica en 2026: fusionan lujo e identidad cultural

LEER MÁS
Michelle Bachelet y los otros cinco candidatos a liderar la ONU se enfrentaron en primer debate público

Michelle Bachelet y los otros cinco candidatos a liderar la ONU se enfrentaron en primer debate público

LEER MÁS
El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

LEER MÁS
La montaña de más de 60.000 toneladas de ropa que crece cada año en este país de América Latina: puede verse desde el espacio

La montaña de más de 60.000 toneladas de ropa que crece cada año en este país de América Latina: puede verse desde el espacio

LEER MÁS
¿Quiénes son los masones y por qué su hermandad es todo un enigma?

¿Quiénes son los masones y por qué su hermandad es todo un enigma?

LEER MÁS
Alex Saab, presunto testaferro del exdictador Nicolás Maduro, se declaró "no culpable" de lavado de dinero

Alex Saab, presunto testaferro del exdictador Nicolás Maduro, se declaró "no culpable" de lavado de dinero

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025