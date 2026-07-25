Gobierno de Rodrigo Paz Pereira retira retratos aborígenes y la wiphala de la fachada del palacio presidencial

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El Gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsó una redefinición de la identidad nacional de Bolivia mediante el retiro de símbolos promovidos durante los 20 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), una decisión que reavivó el debate sobre la representación de los pueblos indígenas y el modelo de Estado instaurado en 2009.

Desde la llegada de Paz al poder hace ocho meses, la wiphala dejó de ondear junto a la bandera nacional en el Palacio de Gobierno, la iconografía oficial pasó de referencias precolombinas a republicanas y se suspendió la tradicional celebración presidencial del Año Nuevo aimara. La medida más reciente ocurrió en la Casa de la Libertad, donde los retratos de Túpac Katari y Bartolina Sisa fueron retirados del salón principal para ser ubicados en una sala dedicada a las rebeliones indígenas.

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El director del museo, Mario Linares, justificó la decisión como una organización cronológica: "La gente que veía a Bolívar y a Sucre junto a Katari y Sisa interpretaba que estuvieron juntos en la creación del país (...) No dejan de ser importantes porque son precursores de la independencia en Bolivia. Pero, reitero, son precursores, no actores de la independencia", afirmó.

"El pachamamismo es una distorsión caricaturizada de la verdadera cosmovisión indígena. Un timo, ya que no es una ideología nacida de las bases indígenas, sino un constructo posmoderno, construido desde afuera, por ONG, intelectuales occidentales y el partido del MAS", afirmó el historiador aimara Pedro Portugal. En su opinión, ningún gobierno consiguió consolidar una identidad nacional integradora.

La socióloga y científica política Luciana Jáuregui discrepó con esa postura al señalar que "el problema del país no es solamente culturalista, de cómo te identificas tú culturalmente; es un problema de sociedades".

La pérdida de identidad también amenaza a las lenguas indígenas

Este debate coincide con el reciente deterioro de las lenguas originarias. Aunque la Constitución de 2009 reconoció 36 idiomas indígenas como oficiales junto al castellano, la Unesco advirtió en 2018 que 30 de ellos están en peligro de extinción. El último censo confirmó el escenario: 12 lenguas tienen menos de 100 hablantes y tres están prácticamente desaparecidas.

La sociolingüista Libertad Pinto advierte que el riesgo alcanza incluso a las lenguas con mayor número de hablantes. "En términos generales, se puede decir que todas las lenguas indígenas en Bolivia están, en mayor o menor medida, amenazadas. Los lingüistas Mily Crevels y Pieter Muysken pronostican que en el presente siglo sólo sobrevivirán del 10 al 20% de los idiomas nativos".

El lingüista Vicente Limachiatribuye parte del problema a la falta de utilidad práctica que perciben muchas familias. "Mi abuela era monolingüe aimara. Cuando le respondíamos en aimara, nos golpeaba con su bastón, nos decía: 'No tienen que hablar aimara para que no sufran como yo'". También denuncia que "las lenguas originarias siguen siendo menospreciadas".

Pinto considera que la pérdida de los idiomas responde a un "colonialismo interno" y subraya la necesidad de políticas sostenidas. "Cualquier lengua no solo es un medio de comunicación, vehiculiza conocimientos, formas de ser, de gestión territorial, de medicina, de salud. El camino necesario es la diversidad, y eso se puede ver en los ecosistemas".