Corea del Norte vuelve a desafiar a sus vecinos: lanza misil balístico y suma su octavo ensayo militar del año

Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de varios proyectiles, incluido un misil balístico de corto alcance, hacia el mar Amarillo | AFP

Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de varios proyectiles, incluido un misil balístico de corto alcance, hacia el mar Amarillo | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Corea del Norte efectuó este martes una nueva prueba militar con el lanzamiento de varios proyectiles, entre ellos un misil balístico de corto alcance hacia el mar Amarillo. Según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, las municiones partieron desde Chongju y recorrieron unos 80 kilómetros. Se trata del primer despegue desde hace 37 días y de la octava prueba realizada este año por Pyongyang.

La acción volvió a elevar la tensión regional debido a que el régimen de Kim Jong Un permanece bajo sanciones de la ONU que prohíben el desarrollo de armas nucleares y el uso de tecnología asociada a misiles balísticos. En tanto, el Ministerio de Exteriores surcoreano insistió en retomar la vía diplomática. “Seguiremos esforzándonos por lograr avances sustanciales (…) manteniendo el objetivo de la desnuclearización completa”, sostuvo el portavoz Park II.

TE RECOMENDAMOS EXPERIENCIAS PARANORMALES: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTAS PRESENCIAS? 👁️ | ASTROMOOD

Seúl y EE. UU. elevan alerta tras lanzamiento

Las fuerzas armadas surcoreanas informaron que reforzaron la vigilancia ante posibles disparos adicionales. También señalaron que mantienen intercambio constante de inteligencia con Estados Unidos y Japón, mientras los tres países permanecen "en estado de máxima preparación".

La nueva prueba ocurre después de meses de incremento armamentístico norcoreano. Desde el fracaso de las negociaciones nucleares entre Donald Trump y Kim Jong Un en 2019, Pyongyang aceleró la modernización de sus arsenales. Analistas consideran que el aislamiento diplomático y la erosión de mecanismos internacionales han favorecido una estrategia destinada a consolidar su condición de potencia nuclear.

La tensión coincide, además, con cambios internos en Corea del Norte. El régimen eliminó recientemente de su Constitución referencias a una eventual reunificación con Corea del Sur, una señal interpretada como endurecimiento político hacia Seúl.

China evita condenar práctica

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, evitó comentar y solo dijo que existen "diferentes puntos de vista entre las partes pertinentes con respecto a la naturaleza del proyectil".

China continúa como principal respaldo económico y político de Corea del Norte, aunque en los últimos años Pyongyang fortaleció vínculos con Rusia. Ambas naciones ampliaron cooperación militar después del envío de tropas y municiones norcoreanas para apoyar la ofensiva rusa en Ucrania, según reportes.

Asimismo, Moscú y Pekín reiteraron hace poco su oposición a sanciones y presiones internacionales sobre Corea del Norte. Ambos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, bloquearon en ocasiones anteriores iniciativas impulsadas por Estados Unidos para endurecer restricciones contra ese régimen, pese a sus ensayos militares.