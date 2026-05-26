HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Roberto Sánchez busca vengar a Pedro Castillo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Corea del Norte vuelve a desafiar a sus vecinos: lanza misil balístico y suma su octavo ensayo militar del año

El nuevo lanzamiento norcoreano activó la vigilancia de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, mientras persisten sanciones internacionales por el desarrollo de armas nucleares en Pyongyang.

Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de varios proyectiles, incluido un misil balístico de corto alcance, hacia el mar Amarillo
Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de varios proyectiles, incluido un misil balístico de corto alcance, hacia el mar Amarillo | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Corea del Norte efectuó este martes una nueva prueba militar con el lanzamiento de varios proyectiles, entre ellos un misil balístico de corto alcance hacia el mar Amarillo. Según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, las municiones partieron desde Chongju y recorrieron unos 80 kilómetros. Se trata del primer despegue desde hace 37 días y de la octava prueba realizada este año por Pyongyang.

La acción volvió a elevar la tensión regional debido a que el régimen de Kim Jong Un permanece bajo sanciones de la ONU que prohíben el desarrollo de armas nucleares y el uso de tecnología asociada a misiles balísticos. En tanto, el Ministerio de Exteriores surcoreano insistió en retomar la vía diplomática. “Seguiremos esforzándonos por lograr avances sustanciales (…) manteniendo el objetivo de la desnuclearización completa”, sostuvo el portavoz Park II.

TE RECOMENDAMOS

EXPERIENCIAS PARANORMALES: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTAS PRESENCIAS? 👁️ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Un país de Sudamérica construye un domo gigante para dominar el mundo del cobre con más de US$4.300 millones: operaría desde 2027

lr.pe

Seúl y EE. UU. elevan alerta tras lanzamiento

Las fuerzas armadas surcoreanas informaron que reforzaron la vigilancia ante posibles disparos adicionales. También señalaron que mantienen intercambio constante de inteligencia con Estados Unidos y Japón, mientras los tres países permanecen "en estado de máxima preparación".

La nueva prueba ocurre después de meses de incremento armamentístico norcoreano. Desde el fracaso de las negociaciones nucleares entre Donald Trump y Kim Jong Un en 2019, Pyongyang aceleró la modernización de sus arsenales. Analistas consideran que el aislamiento diplomático y la erosión de mecanismos internacionales han favorecido una estrategia destinada a consolidar su condición de potencia nuclear.

La tensión coincide, además, con cambios internos en Corea del Norte. El régimen eliminó recientemente de su Constitución referencias a una eventual reunificación con Corea del Sur, una señal interpretada como endurecimiento político hacia Seúl.

PUEDES VER: Empresario estadounidense compra un pueblo abandonado en España por más de US$330.000 y planea transformarlo en destino turístico

lr.pe

China evita condenar práctica

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, evitó comentar y solo dijo que existen "diferentes puntos de vista entre las partes pertinentes con respecto a la naturaleza del proyectil".

China continúa como principal respaldo económico y político de Corea del Norte, aunque en los últimos años Pyongyang fortaleció vínculos con Rusia. Ambas naciones ampliaron cooperación militar después del envío de tropas y municiones norcoreanas para apoyar la ofensiva rusa en Ucrania, según reportes.

Asimismo, Moscú y Pekín reiteraron hace poco su oposición a sanciones y presiones internacionales sobre Corea del Norte. Ambos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, bloquearon en ocasiones anteriores iniciativas impulsadas por Estados Unidos para endurecer restricciones contra ese régimen, pese a sus ensayos militares.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
De zonas de conflicto a santuarios naturales: cómo Chernóbil y la frontera entre las 2 Coreas son refugios para especies en peligro de extinción

De zonas de conflicto a santuarios naturales: cómo Chernóbil y la frontera entre las 2 Coreas son refugios para especies en peligro de extinción

LEER MÁS
Corea del Norte disparó más de 10 misiles balísticos mientras EE. UU. y Corea del Sur realizaban ejercicios militares

Corea del Norte disparó más de 10 misiles balísticos mientras EE. UU. y Corea del Sur realizaban ejercicios militares

LEER MÁS
Kim Jong-un realiza ejercicio de tiro con pistolas tras inspección en fábrica de municiones en Corea del Norte

Kim Jong-un realiza ejercicio de tiro con pistolas tras inspección en fábrica de municiones en Corea del Norte

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

LEER MÁS
¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile: sismo de magnitud 6,9 sacudió Antofagasta, según el Centro Sismológico Nacional

Terremoto en Chile: sismo de magnitud 6,9 sacudió Antofagasta, según el Centro Sismológico Nacional

LEER MÁS
Un país de Sudamérica construye un domo gigante para dominar el mundo del cobre con más de US$4.300 millones: operaría desde 2027

Un país de Sudamérica construye un domo gigante para dominar el mundo del cobre con más de US$4.300 millones: operaría desde 2027

LEER MÁS
Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

LEER MÁS
Empresario estadounidense compra un pueblo abandonado en España por más de US$330.000 y planea transformarlo en destino turístico

Empresario estadounidense compra un pueblo abandonado en España por más de US$330.000 y planea transformarlo en destino turístico

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Terremoto de 6,9 magnitud en Chile: las imágenes del fuerte sismo que sacudió el norte del país

Terremoto de 6,9 magnitud en Chile: las imágenes del fuerte sismo que sacudió el norte del país

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025