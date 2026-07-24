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Incendios en Madrid alcanzan su punto más crítico mientras Francia evacúa a más de 140.000 personas por las llamas

Francia también enfrenta una crisis, con evacuaciones en Gironda y Las Landas. Desde inicios de año, más de 50.000 hectáreas se han perdido debido a incendios forestales, destacando la influencia del cambio climático en esta situación.

Las autoridades están concentrando sus esfuerzos en proteger la población y las infraestructuras críticas. Foto: AFP.
Las autoridades están concentrando sus esfuerzos en proteger la población y las infraestructuras críticas. Foto: AFP.
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Los incendios forestales mantienen en alerta a España y Francia, donde miles de personas debieron abandonar sus hogares ante el avance del fuego. El gran incendio de la Sierra Oeste de Madrid continúa avanzando hacia el norte y mantiene a unas 45.000 personas evacuadas o confinadas, después de que varios focos terminaran uniéndose en un amplio frente impulsado por fuertes vientos.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, advirtió que el fuego atraviesa su fase más compleja. "En este momento, el incendio está en su momento álgido", afirmó, al explicar que la intensidad de las llamas impide atacar directamente la cabeza del incendio, por lo que los esfuerzos se concentran en proteger las poblaciones amenazadas y contener el flanco derecho.

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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, alertó de que la situación sigue siendo "muy complicada" y no descartó nuevas evacuaciones o confinamientos si el incendio continúa avanzando durante las próximas horas. "Es una cifra muy significativa y no descartamos en absoluto que en las próximas horas tenga que crecer todavía", señaló sobre las personas afectadas.

Las autoridades ordenaron evacuar Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, además de confinar a los habitantes de Navalagamella mediante el sistema ES-Alert. Martín pidió a la población mantenerse alejada de las zonas afectadas y seguir únicamente las indicaciones de los servicios de emergencia.

Las condiciones meteorológicas continúan dificultando las labores de extinción. Novillo indicó que durante la jornada se registraron rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, aunque manifestó su confianza en que la noche ofrezca una oportunidad para estabilizar el incendio. "Vamos a tener la esperanza de que la noche nos dé esa ventana de oportunidad para intentar anclar la cabeza", afirmó.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, mientras los equipos de emergencia mantienen como prioridad la protección de la población y de las infraestructuras críticas. En paralelo, las autoridades confirmaron que el incendio procedente de Burgohondo, en Ávila, todavía no ha penetrado en la Comunidad de Madrid.

Francia enfrenta evacuaciones masivas

En Francia, los incendios forestales también mantienen una situación crítica, especialmente en los departamentos de Gironda y Las Landas, cerca de Burdeos, donde las llamas obligaron a evacuar a unas 141.000 personas, incluidos residentes y turistas de la península de Cap Ferret.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que el fuego ha consumido cerca de 19.000 hectáreas y aseguró que las autoridades "harán todo lo posible para proteger" la ciudad de Burdeos.

Desde comienzos de año, Francia ha perdido más de 50.000 hectáreas por incendios forestales, casi el triple que en el mismo periodo de 2025. De acuerdo con datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), este ya es el segundo año con mayor superficie quemada en la Unión Europea desde que comenzaron los registros hace dos décadas.

Un estudio del grupo World Weather Attribution concluyó que el cambio climático, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles, está intensificando la sequía y favoreciendo la propagación de incendios de gran magnitud en la región.

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