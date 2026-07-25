Óscar Reto de Buen Gobierno y Analí Márquez de JP lideran lista a la Mesa Directiva de diputados
Los acompañan Harvey Colchado y José Yataco. Se espera la presentación de más listas hasta las 5 de la tarde.
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Las bancadas de oposición presentaron la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La relación integra al diputado Óscar Reto Otero, de Buen Gobierno (presidente); Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú (primera vicepresidenta); Harvey Colchado Huamán, de Ahora Nación (segundo vicepresidente); y José Yataco Torrealba, de Obras (tercer vicepresidente).
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