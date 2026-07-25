HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Óscar Reto de Buen Gobierno y Analí Márquez de JP lideran lista a la Mesa Directiva de diputados

Los acompañan Harvey Colchado y José Yataco. Se espera la presentación de más listas hasta las 5 de la tarde.

Diputados encabezan la lista para la Mesa Directiva de la cámara baja del Congreso. Foto: composición LR
Diputados encabezan la lista para la Mesa Directiva de la cámara baja del Congreso. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Las bancadas de oposición presentaron la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La relación integra al diputado Óscar Reto Otero, de Buen Gobierno (presidente); Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú (primera vicepresidenta); Harvey Colchado Huamán, de Ahora Nación (segundo vicepresidente); y José Yataco Torrealba, de Obras (tercer vicepresidente).

Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo…

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Congreso EN VIVO: Senadores presentan sus listas para la Mesa Directiva, Torres y Barragán disputan la presidencia

Congreso EN VIVO: Senadores presentan sus listas para la Mesa Directiva, Torres y Barragán disputan la presidencia

LEER MÁS
Fuerza Popular y Renovación Popular se unen para la Mesa Directiva: Miguel Torres y Muñante son los candidatos

Fuerza Popular y Renovación Popular se unen para la Mesa Directiva: Miguel Torres y Muñante son los candidatos

LEER MÁS
Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

LEER MÁS
Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

LEER MÁS
Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso EN VIVO: Senadores presentan sus listas para la Mesa Directiva, Torres y Barragán disputan la presidencia

Congreso EN VIVO: Senadores presentan sus listas para la Mesa Directiva, Torres y Barragán disputan la presidencia

LEER MÁS
Fuerza Popular y Renovación Popular se unen para la Mesa Directiva: Miguel Torres y Muñante son los candidatos

Fuerza Popular y Renovación Popular se unen para la Mesa Directiva: Miguel Torres y Muñante son los candidatos

LEER MÁS
Daniel Barragán postula a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado con la alianza JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno

Daniel Barragán postula a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado con la alianza JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno

LEER MÁS
Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

LEER MÁS
Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

LEER MÁS
Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025