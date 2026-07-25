‘Tradwife’: el fenómeno impulsado por figuras de TikTok y Erika Kirk que pone en peligro los derechos de las mujeres

A pesar de ser una minoría, la influencia digital del movimiento tradwife se traduce en un impacto político significativo. Ilustración: Soraya k., con asistencia de IA / lA REPÚBLICA

A pesar de ser una minoría, la influencia digital del movimiento tradwife se traduce en un impacto político significativo. Ilustración: Soraya k., con asistencia de IA / lA REPÚBLICA

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Lo que comenzó en redes sociales como una estética basada en recetas caseras, maternidad y una vida doméstica inspirada en los años 50 evolucionó hasta convertirse en un fenómeno con implicaciones culturales y políticas.

El movimiento conocido como tradwife —contracción de traditional wife o esposa tradicional— ganó millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, mientras algunas de sus figuras más visibles comenzaron a defender ideas que generan preocupación entre organizaciones feministas y especialistas en derechos humanos.

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La corriente reúne a mujeres que promueven un modelo de vida centrado en el hogar, el matrimonio tradicional y la crianza de los hijos. "Se enaltece a los hombres como los proveedores económicos", añade Sònia Herrera, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Sin embargo, el fenómeno dejó de ser únicamente una tendencia de estilo de vida cuando algunas de sus representantes comenzaron a vincular estos ideales con posiciones políticas conservadoras.

La discusión alcanzó un nuevo nivel tras la participación de figuras relacionadas con el movimiento en espacios políticos estadounidenses, especialmente después de la Women’s Leadership Summit 2026, organizada por Turning Point USA (TPUSA).

Durante ese encuentro, celebrado en Texas, algunas participantes plantearon la idea del llamado voto por hogar (household voting), una propuesta que sostiene que una familia podría estar representada políticamente mediante un solo voto ejercido por el hombre considerado cabeza del hogar.

"Hoy en día, el resurgimiento de la ultraderecha global ha servido, además, de paraguas para que estas visiones retrógradas e idealizadas de la estructura social patriarcal tradicional empiecen a tener calado en países como Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Brasil, México, Japón o Corea del Sur", contextualizó Herrera.

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Erika Kirk y el vínculo entre tradición, religión y política

Una de las figuras asociadas al nuevo debate es Erika Kirk, dirigente de Turning Point USA y viuda del activista conservador Charlie Kirk. Tras la trágica muerte de su esposo, asumió un papel destacado dentro de la organización y se convirtió en una voz visible del conservadurismo estadounidense.

Aunque Kirk no presentó directamente una propuesta para eliminar el voto femenino, su presencia en espacios donde participaron defensoras del llamado voto por hogar la colocó en el centro de la discusión. "La Biblia nos recuerda que hombres y mujeres fueron diseñados para depender unos de otros, para apoyarse, para construir juntos", expresó.

El debate aumentó cuando otras figuras identificadas con el movimiento tradwife, como la influencer Savanna Faith Stone, expresaron apoyo a la idea de un sistema electoral donde el esposo pudiera representar políticamente a toda la familia.

El peligro de esta nueva figura política crece por, según indican especialistas, presentarse como la reemplazante natural de Donald Trump. "Todos se preguntan qué vendrá después de Trump. ¿J. D. Vance? No lo creo. Podría ser Erika Kirk. Está desempeñando el papel de Evita Perón, y lo está haciendo brillantemente", indicó para El País Jeff Sharlet, experto en la relación entre la religión y el poder político en Estados Unidos y autor de 'La familia' (Capitán Swing).

Además, según citó el medio, el comentarista conservador Matthew Continetti aseguró que "su capacidad de comunicación, su conmovedora historia y su conexión personal podría convertirse en la próxima Billy Graham (tal vez el predicador evangélico más famoso de Estados Unidos y figura influyente en expresidentes como Richard Nixon, George Bush hijo o Bill Clinton)".

Una propuesta que confronta más de cien años de derechos políticos

Las críticas al voto por hogar se concentran en su posible conflicto con la Decimonovena Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1920, que reconoce que el derecho al voto no puede ser negado por razón de sexo. La aprobación de esta enmienda fue el resultado de una lucha que comenzó en el siglo XIX y que buscaba terminar con la exclusión de las mujeres.

La Declaración de Seneca Falls de 1848 es considerada uno de los momentos fundacionales del movimiento sufragista estadounidense. Posteriormente, activistas conocidas como suffragettes impulsaron campañas, protestas y acciones para exigir igualdad política. En 1948, las Naciones Unidas reconocieron el derecho de las mujeres a votar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres promueven que una mujer entregue su representación política a su esposo, lo que supone desconocer el principio de autonomía individual por el que lucharon generaciones anteriores. Aunque no existe un proyecto legislativo como tal para modificar el sistema electoral en esa dirección, el debate generó preocupación.

Ana Sofía Cardenal, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, plantea que la reanimación de estos viejos discursos se ve apoyada en "el auge de los partidos de extrema derecha", cuyos representantes se han convertido en "un backlash, un movimiento péndulo, de respuesta, que defiende todo lo contrario".

TikTok convirtió una imagen doméstica en un fenómeno global

La expansión del movimiento tradwife está estrechamente ligada al funcionamiento de las redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram y YouTube permitieron que creadoras de contenido transformaran escenas privadas del hogar en productos digitales consumidos por millones de personas.

Influencers como Hannah Neeleman, conocida como Ballerina Farm, Nara Smith y Roro construyeron grandes comunidades alrededor de videos sobre cocina, maternidad y vida familiar. Sus contenidos muestran una versión cuidadosamente producida de la vida doméstica, con una estética que mezcla nostalgia, artesanía y valores tradicionales.

"La paradoja de estos movimientos de las tradwives radica precisamente en su proyección pública, puesto que, para reivindicar la regresión a un pasado heteropatriarcal, tienen una libertad de expresión y de movimiento que el feminismo les ha proporcionado", sentencia al respecto Herrera.

Es justamente esta popularidad la que también abrió una discusión sobre la contradicción económica del movimiento. Muchas de las influencers que defienden un modelo donde la mujer permanece en el hogar convirtieron esa misma imagen en una fuente de ingresos mediante publicidad, colaboraciones comerciales y negocios propios.

Sin embargo, este tipo de mensajes recientemente popularizados ya habían sido advertidos por obras como 'Home, I'm Darling', que según la crítica de Natalie Haynes para 'The Guardian' en 2018, son una disección minuciosa de la fetichización del rol de esposa, un callejón sin salida cultural del siglo XXI.

Cabe recordar que aquella puesta en escena muestra cómo una pareja moderna decide recrear obsesivamente la vida, la estética y los roles de género de los años 50 en el siglo XXI, lidiando con las consecuencias económicas y personales de esta fantasía. Ganadora del Premio Olivier a la Mejor Comedia, examina cómo el estrés del mundo actual lleva a algunas personas a idealizar el pasado.

Un movimiento con gran capacidad de influencia política

Aunque las posiciones más radicales vinculadas al movimiento tradwife representan a una parte reducida de la población, su presencia digital les permite alcanzar una audiencia mucho mayor, un hecho que podría ser aprovechado por los movimientos políticos, según advierte Sònia Herrera en un artículo de la Universitat Oberta de Catalunya.

"Los partidos de extrema derecha expanden su mensaje a través de las redes, concretamente de influencers que los jóvenes consumen. Sabemos que los jóvenes se informan solo a través de redes sociales, y sus referentes son influencers. Estos cada vez hablan más de política y entonces empiezan a difundir estos mensajes, que creemos superados", indica.

Cardenal añade para la misma publicación que este discurso representa un gran retroceso y teoriza que este mensaje llega mucho más fácilmente a los hombres jóvenes, pero está llegando también a las mujeres jóvenes. Junto a esto, medios internacionales detallan que los algoritmos pueden favorecer la conexión entre contenidos de estilo de vida y discursos políticos más extremos.

"Tras un supuestamente inocuo regreso a los cuidados basado en una 'elección libre', lo que encontramos en los contenidos virtuales de las tradwives son discursos de odio que justifican el sometimiento de las mujeres a los hombres; vídeos supremacistas y antiinmigración, de fundamentalismo religioso, de negacionismo ante la violencia machista; o bien arengas contra los derechos de la comunidad LGTBIQ+", analiza Herrera.

El Perú no cuenta actualmente con figuras públicas que, como tal, se posicionen detrás de estos grupos; sin embargo, expresiones de diversas líderes de opinión e incluso figuras políticas se alinean con las banderas que defienden este fenómeno. El recuerdo más reciente involucra la pasada campaña electoral, donde el aborto y la libertad sexual de la mujer se plantearon bajo la visión conservadora.

Es más que recordado el bochornoso episodio en el que la presidenta electa Keiko Fujimori intentó respaldar su discurso antiaborto con un ejemplo que involucraba a la mayor de sus hijas, misma que luego terminó desmintiendo a la figura principal de Fuerza Popular y posicionándose distante al mensaje de su madre.

Otra escena mediática se dio en torno a la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien expuso públicamente a niñas y adolescentes embarazadas, víctimas de violencia sexual, en un evento de su albergue cristiano La Casa del Padre.