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Este país de África, cerca de España, moderniza su ejército con más de 100 misiles antiaéreos y 50 lanzadores de Corea del Sur

La adquisición busca proteger a las tropas ante amenazas aéreas, incluidos drones. Los Chiron, con un alcance de siete kilómetros, son ideales para objetivos de baja altitud.

Marruecos refuerza sus capacidades militares al incorporar nuevos sistemas de defensa aérea de Corea del Sur.
Marruecos refuerza sus capacidades militares al incorporar nuevos sistemas de defensa aérea de Corea del Sur. | Foto: Atalayar
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Marruecos continúa fortaleciendo sus capacidades militares con la incorporación de nuevos sistemas de defensa aérea procedentes de Corea del Sur. La adquisición incluye más de un centenar de misiles antiaéreos y decenas de lanzadores portátiles, en una operación que forma parte del proceso de modernización que impulsa el país norteafricano en los últimos años.

La información fue revelada a través de los registros oficiales remitidos por el Gobierno surcoreano al Registro de Armas Convencionales de la ONU, donde se detallan las transferencias autorizadas de armamento realizadas durante 2025. Con esta compra, Rabat busca reforzar su capacidad para enfrentar amenazas aéreas de corto alcance en un contexto internacional marcado por el creciente uso de drones y otras tecnologías militares.

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La compra de Marruecos incluye 101 misiles Chiron y 50 lanzadores portátiles.

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Marruecos incorpora 101 misiles Chiron de Corea del Sur

Según la documentación presentada por Seúl ante Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos recibieron 101 misiles tierra-aire Chiron y 50 lanzadores portátiles. Estos sistemas pertenecen a la categoría de defensa aérea portátil, conocida como Manpads, y están diseñados para proporcionar protección inmediata a las tropas desplegadas sobre el terreno.

El misil Chiron, también denominado KP-SAM, fue desarrollado por la industria militar surcoreana para interceptar objetivos que vuelan a baja altitud, como helicópteros, aviones de apoyo cercano y drones. El sistema utiliza tecnologías de guiado infrarrojo y ultravioleta, cuenta con un alcance aproximado de siete kilómetros y puede interceptar amenazas a una altitud de hasta cuatro kilómetros.

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La modernización militar de Rabat avanza con nuevos proveedores

La compra se enmarca en una estrategia más amplia mediante la cual Marruecos busca diversificar sus proveedores de defensa. Aunque históricamente ha dependido de equipos procedentes de Estados Unidos y Europa, el país ha incrementado su cooperación con Corea del Sur, cuya industria militar ha ganado presencia en distintos mercados internacionales.

Además de los sistemas Chiron, diversos reportes señalan que Rabat ha mostrado interés en otros equipos surcoreanos, como el tanque K2 Black Panther, el sistema de defensa aérea Cheongung y la artillería autopropulsada K9.

Paralelamente, Marruecos continúa ampliando su red de defensa aérea con adquisiciones de otros socios estratégicos, como Estados Unidos, en una apuesta por fortalecer su capacidad militar y adaptarse a los desafíos de seguridad que plantean los conflictos modernos.

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