El primer hombre en visitar los 193 países de la ONU, los polos y el espacio revela cuál es el mejor país del mundo: "Su gente es lo máximo"

Jaime Alemán, el primer hombre en visitar los 193 países de la ONU y viajar al espacio. | Foto: Jaime Alemán

Jaime Alemán, el primer hombre en visitar los 193 países de la ONU y viajar al espacio. | Foto: Jaime Alemán

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Jaime Alemán, el primer hombre en recorrer los 193 países miembros de la ONU, los polos y el espacio, sorprendió al revelar cuál considera el mejor destino del planeta tras décadas de viajes por todos los continentes.

En una entrevista con El País, Alemán, quien en 2025 también se convirtió en el primer panameño en viajar al espacio a bordo de la misión NS-32 de Blue Origin, afirmó que ningún otro país ha logrado impresionarlo tanto como la nación africana.

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La tripulación del NS-32. De izquierda a derecha: Dra. Gretchen Green, Jesse Williams, Paul Jeris, Aymette Medina Jorge, Mark Rocket y Jaime Alemán.

¿Cuál es el mejor país del mundo?

"Tanzania es posiblemente mi país favorito del mundo. Tiene Zanzíbar, un mar espectacular; tiene el Kilimanjaro, un nevado en el medio de África; las planicies de Arusha con todos los elefantes; y el cráter Ngorongoro, uno de los lugares más lindos del mundo", expresó.

El experimentado viajero incluso fue más allá al describir el territorio africano con una frase que resume la impresión que le dejó el país: "Yo digo que es el lugar donde Dios inauguró el mundo".

Sin embargo, explicó que su elección no responde únicamente a sus paisajes naturales, sino también a la calidez de sus habitantes.

"Y, además, su gente es lo máximo; son alegres, optimistas, llenos de vida y de creatividad", afirmó.

Jaime Alemán revela que Tanzania es su destino favorito por su biodiversidad y la calidad humana de sus habitantes.

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La increíble historia del hombre que recorrió el mundo y viajó al espacio

Jaime Alemán completó en 2020 el reto de visitar los 193 países miembros de la ONU, además de Palestina y el Vaticano como Estados observadores, y otros territorios como Kosovo y Taiwán. Su travesía terrestre culminó en Nauru, poco antes de que comenzara la pandemia del covid-19.

Lejos de dar por terminada su aventura, en 2024 visitó el Polo Norte y el Polo Sur. Un año después, el 31 de mayo de 2025, cruzó la línea de Kármán a bordo de la misión NS-32 de Blue Origin.

"Qué locura, soy el primer humano en lograr esto y encima un latinoamericano. Un panameñito que viene de un país de cuatro millones, con mi pasaporte pequeñito", confesó la emoción que sintió tras regresar a la Tierra.

Viaje al Polo Norte.

Un legado para las nuevas generaciones

El diplomático panameño ahora busca preservar su historia. Publicó el libro 'Grand Slam de Viajes', trabaja en un documental sobre su trayectoria junto a un productor de Hollywood y se plantea un nuevo reto: convertirse, junto a su hija, en el primer padre e hija en visitar todos los países del mundo.

"La pasión por descubrir nunca se me fue. Siempre tuve esa sed y era mi hobby. Hay gente que nace para tocar el piano, otros para cantar, para jugar al fútbol. Mi pasión era esta. Es lo que todavía me mantiene lleno de vida", afirmó.