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Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026: cuándo y dónde es

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026 se realizará en Lima con los mejores MCs del país. Conoce todos los detalles del evento de freestyle.

La Final Nacional de Red Bull Batalla 2026 reunirá a 16 MCs de todo el Perú.
La Final Nacional de Red Bull Batalla 2026 reunirá a 16 MCs de todo el Perú.
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La Final Nacional de Red Bull Batalla 2026 ya tiene fecha confirmada. El próximo 12 de septiembre, los mejores exponentes del freestyle peruano se enfrentarán en una sola jornada para definir al nuevo campeón nacional, quien representará al Perú en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027.

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¿Cuándo y dónde será la competencia?

La Final Nacional se realizará el sábado 12 de septiembre en Paradiso Lima. La apertura de puertas será a las 5:00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 7:00 p. m. El evento contará con Vans y Radio La Zona como partners estratégicos y las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Jota y Stick lideran la Final Nacional de Red Bull Batalla 2026

La competencia reunirá a 16 MCs provenientes de distintas ciudades del país. Entre los favoritos figuran Jota, tricampeón nacional en 2015, 2016 y 2023, además de subcampeón internacional en 2016, y Stick, también tricampeón nacional tras conquistar las ediciones de 2013, 2020 y 2021.

Ambos competidores son referentes históricos del freestyle peruano. Jota buscará ampliar su legado en la competencia, mientras que Stick intentará volver a conquistar el título nacional gracias a su experiencia y dominio sobre el escenario.

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La Final Nacional también marcará el crecimiento de una nueva generación de talentos. Entre ellos destacan MSL, quien disputó las regionales en 2025 y debutará en una Final Nacional, además de Venti, considerado una de las jóvenes promesas del freestyle peruano.

La lista de competidores confirmados incluye a Nekroos (Lima), Icon (Lima), JC Snake (Lima), KG (Lima), Katacrist (Lima), Jota (Trujillo), Venti (Lima), Stick (Lima), Ramset (Lima), Piero Pistas (Lima), NSP (Lima), MSL (Cusco), Letras Tarapoto (Tarapoto), Rap Deluxe (Trujillo), entre otros representantes de diferentes regiones del país.

Red Bull Batalla informó que el jurado estará integrado por referentes del freestyle, cuyos nombres serán anunciados próximamente a través de sus redes sociales oficiales.

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