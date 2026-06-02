La crisis no solo afecta a la pista L’Éclipse, crucial para los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que también ha derivado en una demanda legal por riesgo ambiental. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La crisis no solo afecta a la pista L’Éclipse, crucial para los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que también ha derivado en una demanda legal por riesgo ambiental. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Una obra diseñada para garantizar nieve artificial en los Alpes franceses generó una grave crisis ambiental, técnica y judicial. La balsa de La Loze, edificada a gran altura, tenía el objetivo de reforzar las pistas de Courchevel ante la irregularidad de los inviernos actuales. Esta infraestructura debió abastecer el trazado L’Éclipse, escenario de los Mundiales de Esquí Alpino del 2023 y punto clave para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

La situación empeoró cuando el terreno sobre el cual se asienta el depósito comenzó a ceder de forma peligrosa. Debido a esta inestabilidad, las autoridades de Saboya activaron protocolos de seguridad urgentes. Frente al incidente, el alcalde de la localidad, Jean-Yves Pachod, minimizó la emergencia con una declaración textual: "No hay que dramatizar".

¿Por qué el embalse de Courchevel en Saboya está en peligro de colapso?

La retenue collinaire de La Loze es un depósito artificial excavado en 2020 a 2.270 metros de altitud en los Alpes franceses. La edificación, que requirió una inversión de 5,7 millones de euros por parte de la Société des Trois Vallées, poseía una cabida inicial de 170.000 metros cúbicos de agua. Este volumen hídrico se destinaba exclusivamente a la generación de nieve cultivada para abastecer los 3,2 kilómetros de la pista negra L’Éclipse.

El emplazamiento en las alturas buscaba optimizar el acopio del recurso cerca de la zona de esquí y aprovechar las bajas temperaturas del entorno. No obstante, investigaciones de geomorfología alpina revelaron que la infraestructura se asentó sobre un glaciar rocoso con hielo profundo, un suelo altamente vulnerable por la degradación del permafrost. Ante esta falla de planificación, el medio Alpine Mag sentenció de forma contundente que el estanque fue construido “en el lugar equivocado”.

El panorama actual es crítico tras conocerse en 2025 que la superficie se hunde cerca de 15 centímetros anuales, con un desnivel acumulado de hasta medio metro. Para mitigar un posible desastre, la prefectura ordenó el vaciado casi total de la cuenca, restringiendo el límite a solo 25.000 metros cúbicos. Actualmente, la prioridad de los expertos radica en frenar la deformación del dique mediante el monitoreo constante con sensores geotécnicos.

¿Qué riesgos amenazan a Courchevel ante la crisis del embalse de La Loze?

El colapso continuo de la estructura activa alarmas que trascienden el ámbito deportivo y comprometen la seguridad pública. El diario francés Le Monde advirtió que una rotura del dique podía amenazar zonas situadas ladera abajo, especialmente el sector de La Tania, debido al peligro latente de un aluvión de lodo y agua. Por esta razón, el gobierno local disminuyó de inmediato el caudal almacenado para prevenir un desastre mayor en la región.

Esta problemática afecta de forma directa la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030, ya que la famosa pista L’Éclipse requiere del suministro de nieve artificial de dicha infraestructura. Si la balsa queda inoperativa, la sede enfrentará la obligación de reestructurar su plan de contingencia, edificar nuevos sistemas de bombeo o modificar por completo la logística de abastecimiento invernal.

Al mismo tiempo, el colectivo AC!! Anti-Corruption formalizó una demanda legal por riesgo ambiental y amenaza a la vida de los ciudadanos. De acuerdo con CNews, la entidad civil afirma que los análisis geológicos previos resultaron insuficientes o sufrieron alteraciones para ocultar la inestabilidad del suelo. El panorama actual contempla auditorías jurídicas junto a un plan de estabilización técnica y reconstrucción que se extenderá hasta 2027.