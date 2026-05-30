Corea del Sur inicia la construcción del Anmok Jukdobong Sky Valley en Gangneung, un proyecto turístico que busca resaltar la belleza natural de la costa este del país. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Corea del Sur inicia la construcción del Anmok Jukdobong Sky Valley en Gangneung, un proyecto turístico que busca resaltar la belleza natural de la costa este del país. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Corea del Sur inició la construcción del Anmok Jukdobong Sky Valley en Gangneung, provincia de Gangwon, un ambicioso proyecto de infraestructura turística en la costa este del país. La obra, desarrollada desde el 6 de marzo de 2026, consiste en una pasarela elevada de 108 metros de longitud y 30 metros de altura sobre el nivel del agua, ubicada exactamente en la desembocadura del río Namdaecheon en el mar.

Esta iniciativa gubernamental responde a una demanda histórica de la comunidad para promover el patrimonio natural de la zona y atraer más visitantes nacionales e internacionales a una localidad famosa por sus playas y su popular “calle del café”. De hecho, las autoridades describen la maravilla como un desafío de ingeniería y un motor para diversificar la oferta turística del litoral oriental surcoreano.

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¿Qué atractivos tendrá el Sky Valley de Gangneung financiado por Corea del Sur?

El megaproyecto destaca por una pasarela peatonal elevada de 108 metros de longitud y 30 metros de altura. Esta imponente obra civil se construirá con una inversión que supera los US$5 millones en Corea del Sur. Su objetivo principal es brindar una vista panorámica del punto donde convergen la desembocadura del río Namdaecheon, la playa de Anmok, el puerto de Gangneung y el litoral de Namhangjin.

La planificación de la infraestructura contempla miradores anexos, iluminación escénica y optimizaciones en los senderos adyacentes. Estas rutas conectarán el puente colgante con los sectores urbanos y puntos de interés turístico locales. De hecho, el gobierno de la ciudad busca enlazar el complejo directamente con circuitos emblemáticos, como la conocida calle del café, según explicaron responsables municipales.

Los promotores garantizan que el diseño respeta el entorno natural sin descuidar la estabilidad estructural. Para ello, se aplicarán normativas estrictas de edificación y tecnología de vanguardia. Las autoridades enfatizan que estas medidas "permitirán la operación segura incluso en condiciones ambientales exigentes" que caracterizan a las regiones costeras.

¿Cuándo se inaugurará el Anmok Jukdobong Sky Valley y cuál es su meta turística?

La edificación de Anmok Jukdobong Sky Valley concluirá en noviembre de 2026. Con este plazo, los ciudadanos ingresarán a la estructura y a sus zonas adyacentes en unos seis meses, lo que agilizará la apertura de un espacio diseñado para contemplar el paisaje marítimo de la región.

El alcalde de Gangneung, Kim Hongkyu, afirmó que el objetivo es transformar este punto en un centro emblemático del turismo costero del este de Corea del Sur. Asimismo, el funcionario busca consolidar la urbe como un destino de interés durante las cuatro estaciones, con el fin de fortalecer la economía local y propiciar estadías prolongadas de los viajeros.

Aparte de su valor estético, la obra dinamizará el comercio regional mediante la integración de experiencias diurnas y nocturnas. Esto se logrará gracias a un sistema de iluminación artística en el puente, el cual garantizará un gran atractivo visual para los usuarios que recorran el litoral tras el ocaso.