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China revela una tabla de cocina inteligente que calienta tus platos solo en 10 segundos mientras cortas los alimentos

Con dimensiones de 650 x 400 mm, la bandeja inteligente china almacena múltiples recipientes y es ideal para reuniones familiares.

Xiaomi ha lanzado en China la Mijia Folding Warming Board, una innovadora tabla de cocina plegable diseñada para mantener los alimentos calientes y optimizar el servicio en mesa.
Xiaomi ha lanzado en China la Mijia Folding Warming Board, una innovadora tabla de cocina plegable diseñada para mantener los alimentos calientes y optimizar el servicio en mesa. | Foto: Xiomi/mejorada con IA
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Xiaomi amplió su catálogo de dispositivos para el hogar conectado en China con la Mijia Folding Warming Board, un accesorio de cocina plegable diseñado para conservar los alimentos calientes y agilizar el servicio en mesa. La ficha publicada en la plataforma Xiaomi Youpin promociona este producto con tres ideas centrales: calentamiento rápido, aislamiento con aerogel y gestión térmica autónoma. El sitio web describe el aparato como un equipo de 4 minutos de calentamiento rápido y tres zonas de control independiente de temperatura.

A pesar de que en ciertos mercados el dispositivo trascendió con el nombre de 'tabla de cortar inteligente', la información oficial lo presenta como una placa calefactora flexible para comida y vajilla. Su principal atractivo radica en una película de grafeno capaz de irradiar calor en apenas 10 segundos, lo que permite al panel elevar su temperatura de 25 °C a 100 °C en el tiempo antes mencionado, según distribuidores asiáticos.

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¿Qué características tiene la nueva tabla de cocina inteligente en China?

Este innovador dispositivo presenta un diseño de tres paneles plegables que optimiza el espacio en la cocina y facilita su almacenamiento tras el uso. Informes de medios especializados detallan que la superficie extendida alcanza unas dimensiones aproximadas de 650 x 400 milímetros (cerca de 30 pulgadas), una amplitud ideal para albergar varios recipientes de forma simultánea sobre la mesa.

En el plano tecnológico, la bandeja utiliza una película calefactora de grafeno de alta densidad que garantiza una distribución homogénea del calor. Según la descripción comercial de HKTVmall, el equipo “distribuye el calor de manera uniforme” y cuenta con un “calentamiento rápido en 10 segundos”, lo cual previene el enfriamiento de la comida en reuniones extensas.

La base integra un sistema de aislamiento térmico de aerogel para proteger las encimeras frente a las altas temperaturas. La plataforma Xiaomi Youpin destaca su uso prolongado sin dañar la mesa. El modelo también incluye cinco niveles de regulación térmica para adaptarse a diferentes alimentos y bebidas.

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¿Cómo comprar y utilizar esta bandeja de calentamiento de Xiaomi?

El debut comercial de este dispositivo ocurrió en China mediante Xiaomi Youpin, el sitio de financiamiento colectivo de la firma asiática. Durante el lanzamiento, la prensa reportó un valor inicial de 349 yuanes, equivalente a unos 49 dólares, mientras que la tarifa minorista posterior se fijó en 449 yuanes, cerca de 64 dólares.

El aparato opera a través de tres secciones térmicas independientes para adaptar la temperatura según cada receta. Los datos comerciales de Hong Kong detallan cinco programas específicos: fermentación a 40 °C, calentamiento de vino a 60 °C, leche a 80 °C, comida a 100 °C y sopas a 130 °C. Además, posee mecanismos de protección como bloqueo infantil, superficie de vidrio apta para alimentos y soportes de silicona antideslizantes.

La distribución global de la placa permanece incierta. Xataka México apuntó que la compañía "no había anunciado su llegada a ese mercado", en tanto XiaomiAdictos resaltó que se desconocía si el producto saldría oficialmente de Pekín o dependería de revendedores internacionales. Por lo tanto, la adquisición en el extranjero requiere importadores, existencias locales y adaptadores de energía para el enchufe.

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