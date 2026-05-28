China lanza robots humanoides con inteligencia artificial capaces de lavar ropa, tender camas y cuidar a ancianos

China avanza en robótica doméstica con el SeeLight S1, un robot humanoide que utiliza inteligencia artificial para realizar tareas del hogar. | Foto: Changjiang Daily

China avanza en robótica doméstica con el SeeLight S1, un robot humanoide que utiliza inteligencia artificial para realizar tareas del hogar. | Foto: Changjiang Daily

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China dio un nuevo paso en el desarrollo de la robótica doméstica con la presentación de robots humanoides impulsados por inteligencia artificial diseñados para ayudar en tareas del hogar como lavar ropa, tender camas, cocinar y asistir en el cuidado de personas mayores. El avance marca un cambio importante en la evolución de estas máquinas, que hasta ahora habían estado enfocadas principalmente en entornos industriales y fábricas.

El nuevo modelo, desarrollado por la empresa GigaAI, fue presentado como el primer robot humanoide doméstico de uso general del país. Su lanzamiento refleja la apuesta de las compañías tecnológicas chinas por llevar la inteligencia artificial fuera del mundo digital y convertirla en una herramienta integrada a la vida cotidiana dentro del hogar.

Desarrollado por GigaAI, este robot utiliza inteligencia artificial para interpretar y ejecutar tareas en entornos cambiantes.

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Un robot capaz de realizar tareas domésticas complejas de forma autónoma

El robot presentado por GigaAI, llamado SeeLight S1, fue diseñado para desenvolverse en espacios domésticos dinámicos y cambiantes. A diferencia de los robots industriales que siguen instrucciones programadas, este modelo utiliza inteligencia artificial incorporada para interpretar tareas, analizar el entorno y planificar cómo ejecutarlas de forma autónoma.

En videos difundidos por la compañía se observa al robot cortando verduras, friendo huevos, cargando una lavadora, tendiendo ropa, haciendo la cama y abriendo cortinas. El objetivo es que pueda convertirse en un asistente doméstico multifunción capaz de adaptarse a distintas necesidades dentro del hogar, especialmente en actividades repetitivas o de apoyo diario.

Una flota inicial de 100 unidades será probada en viviendas de empleados tecnológicos antes de su expansión a familias en Wuhan en 2027.

El plan de China para probarlos en hogares y apoyar el cuidado de personas mayores

Según informó la empresa, una primera flota de 100 unidades será puesta a prueba en viviendas destinadas a empleados de industrias tecnológicas antes de extender el programa a familias de Wuhan durante 2027. Las pruebas estarán enfocadas especialmente en hogares con adultos mayores, niños o mascotas, donde este tipo de asistencia podría tener mayor impacto en la rutina diaria.

El proyecto también busca responder al envejecimiento poblacional y a la creciente demanda de soluciones tecnológicas para el cuidado doméstico. Aunque todavía enfrenta desafíos técnicos relacionados con seguridad, movilidad y adaptación a espacios no estandarizados, las empresas chinas consideran que los robots humanoides podrían convertirse en una herramienta habitual en los hogares durante los próximos años, impulsados por el avance acelerado de la inteligencia artificial.