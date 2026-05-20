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FBI devuelve tesoros culturales peruanos tras incautar piezas históricas en Estados Unidos: pertenecen a 7 culturas prehispánicas

Los bienes incluyen 246 piezas de culturas como los inca y los nazca, entre ellas cerámicas, textiles y restos orgánicos de valor ritual, además de 35 bienes histórico-artísticos de carácter religioso.

Cooperación internacional para repatriar bienes culturales peruanos
Cooperación internacional para repatriar bienes culturales peruanos | Foto: Mincul
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El Perú logró recuperar 281 bienes culturales que permanecían en Estados Unidos tras incautaciones y procesos de devolución voluntaria. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) participó en la intervención de varias piezas que pertenecen al patrimonio arqueológico e histórico del país, en una operación coordinada con autoridades peruanas en el marco de la cooperación bilateral.

Las piezas fueron presentadas en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, en Lima, con participación de la ministra de Cultura, Fátima Altabás Kajatt, y del canciller Carlos Pareja Ríos. El acto se desarrolló como parte de las actividades por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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Cooperación internacional para repatriar bienes culturales peruanos

Perú recupera 281 bienes culturales de Estados Unidos en operativo del FBI

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Culturas prehispánicas entre los bienes recuperados

La recuperación incluye 246 bienes arqueológicos de siete culturas prehispánicas: nazca, wari, chancay, chimú, vicús, lambayeque e inca. También se identificaron piezas como cerámicas, textiles, esculturas, objetos de orfebrería y restos orgánicos, muchos vinculados a contextos funerarios y rituales.

El retorno de los bienes se concretó tras incautaciones realizadas por el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en ciudades como Las Vegas, Dallas y Chicago. A ello se sumaron entregas voluntarias de ciudadanos estadounidenses que mantenían en su poder parte del material cultural.

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Operativos del FBI y cooperación internacional

En paralelo, las autoridades estadounidenses recuperaron 35 bienes histórico-artísticos de carácter religioso tras una intervención en la galería Peyton Wright Gallery, en Nuevo México. Ese lote incluye cálices, custodias, casullas, pinturas virreinales y objetos litúrgicos de los periodos colonial y republicano.

El proceso de repatriación se sostiene en el Memorándum de Entendimiento entre Perú y Estados Unidos, vigente desde 1997 y actualizado en 2022, que permite acciones conjuntas contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

El Ministerio de Cultura y la Cancillería señalaron que el objetivo es continuar con la recuperación del patrimonio peruano que aún se encuentra en el extranjero.

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