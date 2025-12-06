Taste Atlas 2025 destaca a Perú como la tercera mejor gastronomía del planeta por encima de potencias culinarias

La gastronomía peruana se coloca en en puesto 3 del ranking mundial de Taste Atlas. | Foto: composición LR/Pinterest/Taste Atlas

La gastronomía peruana volvió a destacar en la escena internacional luego de que la revista Taste Atlas la ubicara en el tercer lugar del ranking de las 100 mejores cocinas del mundo. La lista fue elaborada en base a 590.228 valoraciones sobre 16.357 platos. Gracias a una presencia constante en otras dinámicas gastronómicas, el Perú ha afianzado su posición entre los fanáticos por su diversidad, técnica y fuerte identidad regional.

Esta nueva distinción posiciona al Perú como el país con la mejor gastronomía de Latinoamérica, superando a países como México, Argentina, Brasil, entre otras.

El ranking mundial de Taste Atlas. Foto: X - Taste Atlas

El reconocimiento de Taste Atlas a la gastronomía peruana

A través de su sitio oficial, Taste Atlas resaltó el nombre del Perú en el escenario culinario global. Según el ranking, la gastronomía peruana obtuvo un puntaje promedio de 4,54, suficiente para ser considerada una de las mejores cocinas del mundo, solo por detrás de Italia y Grecia.

La variedad de platos exquisitos, las preparaciones tradicionales, la calidad de sus insumos y la buena aceptación por parte del público extranjero le permitieron a la gastronomía peruana situarse en el podio mundial, superando a otros países europeos y con amplia presencia internacional.

Para lograr posicionarse en el top 3 a nivel mundial, platos muy valorados como la salsa de ocopa, el ají criollo, las conchitas a la parmesana, las populares chocotejas y el emblemático pollo a la brasa han logrado sobresalir y ser reconocidos por la revista, lo que sumó puntos para que la gastronomía peruana alcanzara dicha distinción.

Además de la gran variedad de platos que ofrece la gastronomía peruana, productos nacionales como el vino Tacama y el pisco Huamaní destacan en la categoría de licores. Del mismo modo, Cacaosuyo, Tesoro Amazónico y Ecoandino sobresalen en la categoría de chocolates y en productos derivados de quinua, respectivamente.

El ranking mundial de Taste Atlas

Luego de que Taste Atlas ubicara al Perú en el tercer lugar del ranking mundial, la revista consideró a Italia como el país con la mejor gastronomía del mundo, con una puntuación de 4,64, seguida de Grecia, que obtuvo 4,60.

El top 5 lo completan Portugal y España, ambos con una puntuación de 4,53, lo que pone en evidencia el dominio de los países del sur de Europa en el ámbito culinario.