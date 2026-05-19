Jonathan Andic, vicepresidente de Mango, fue liberado tras pagar una fianza de un millón de euros, mientras avanza la investigación por la muerte de su padre, Isak Andic | AFP

Jonathan Andic, vicepresidente de Mango, fue liberado tras pagar una fianza de un millón de euros, mientras avanza la investigación por la muerte de su padre, Isak Andic | AFP

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Jonathan Andic, vicepresidente de Mango e hijo mayor del empresario Isak Andic, quedó en libertad después de pagar una fianza de un millón de euros impuesta por una jueza de Martorell, en Barcelona. La investigación por la muerte del fundador de la firma de moda cambió de rumbo: pasó de considerarse un accidente de montaña a una causa abierta por presunto homicidio. Además de la fianza, la justicia ordenó la retirada del pasaporte, prohibió su salida de España y estableció comparecencias semanales ante el juzgado.

El caso se remonta al 14 de diciembre de 2024, cuando Isak Andic murió luego de caer por una zona montañosa de Montserrat durante una jornada de senderismo. El empresario, una de las mayores fortunas del país, tenía 71 años. Jonathan era la única persona que lo acompañaba. Por meses, el caso permaneció bajo secreto de sumario hasta que los Mossos d'Esquadra reunieron indicios que llevaron a su detención.

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Las contradicciones del hijo de Isak Andic bajo sospecha

Los investigadores comenzaron a cuestionar la versión inicial después de detectar inconsistencias en las declaraciones ofrecidas por Jonathan Andic. Entre los elementos analizados aparece la ubicación del vehículo el día de la muerte, así como la de varias visitas previas a Montserrat durante los días anteriores al fallecimiento de su padre. Fuentes judiciales citadas por medios españoles señalan que estos desplazamientos no tuvieron una explicación concluyente.

La resolución menciona también una “mala relación” entre padre e hijo y alude a la existencia de un posible móvil económico. La jueza señaló indicios relacionados con una supuesta planificación previa del recorrido y un intento de crear “circunstancias discretas”, según lo difundido tras la audiencia. Los Mossos habrían recopilado mensajes y otros elementos que continúan bajo investigación.

Un celular perdido es localizado en Ecuador

Otra línea relevante se centra en un celular desaparecido. Jonathan Andic sostuvo que perdió el dispositivo y luego adquirió otro, pero no precisó cuándo ocurrió. Las pesquisas ubicaron la última señal conocida del aparato en Ecuador, país al que el empresario realizó un viaje breve que, de acuerdo con los investigadores, no apareció reflejado en declaraciones previas.

La policía examina si ese terminal contenía información vinculada al caso. En paralelo, se revisaron datos de geolocalización y comunicaciones personales. También trascendió que Jonathan entregó voluntariamente otro teléfono a los agentes, quienes lo analizaron durante meses para buscar posibles evidencias relacionadas con la muerte del fundador de Mango.

Defienden inocencia: "No hay pruebas legítimas"

La familia Andic rechazó las sospechas y defendió públicamente a Jonathan. En un comunicado afirmó tener la convicción “absoluta” de su inocencia y aseguró: “No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él”. Los allegados añadieron que el avance del proceso demostrará esa posición.

El abogado defensor, Cristóbal Martell, cuestionó la hipótesis principal del caso. “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente”, declaró tras conocerse las medidas cautelares. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y la justicia española deberá determinar si los indicios reunidos sostienen la acusación.