Precio del dólar hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 17 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,420 la compra y S/3,445 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 17 de mayo?
BBVA
- Compra: S/3,355
- Venta: S/3,523
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,370
- Venta: S/3,490