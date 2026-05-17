Precio del dólar hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 17 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,420 la compra y S/3,445 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 17 de mayo?

BBVA

Compra: S/3,355

Venta: S/3,523

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación