Neymar se encuentra a la espera de saber si será convocado al Mundial 2026. Foto: Premiere

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Neymar se encuentra a la espera de saber si jugará en el Mundial 2026. Antes de conocer la lista de convocados de Carlo Ancelotti, el futbolista se vio envuelto en un polémico episodio durante la goleada 3-0 que sufrió Santos ante Coritiba por el Brasileirao.

La exestrella del Barcelona y PSG perdió el control al percatarse de que el árbitro cometió un error en la sustitución y lo retiró del campo de juego. ‘Ney’ acudió a las cámaras de televisión para protestar.

¿Qué pasó con Neymar en el partido de Santos?

A los 22 minutos del complemento, Neymar recibía atención médica fuera de la cancha; en ese momento, el cuarto árbitro levantó el tablero para anunciar el cambio del delantero de 34 años por Robinho Jr.

Al percatarse de lo ocurrido, ‘Ney’ enfureció e intentó volver al campo para reclamarle al juez principal por la equivocación; sin embargo, el colegiado no permitió su retorno. Este accionar indignó al astro brasileño, quien decidió mostrar en plena transmisión el papelito que indicaba que la modificación era por Gonzalo Escobar.

¿Neymar jugará el Mundial 2026?

El futuro de Neymar Jr. en la selección brasileña está marcado por una incógnita. A pesar de los esfuerzos que realizó para encontrar su mejor nivel, el entrenador Carlo Ancelotti no lo consideró en las últimas convocatorias.

El propio jugador expresó su sorpresa por esta situación. Además, hace algunos meses, indicó que este sería el último Mundial que dispute en su carrera.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Brasil?

De acuerdo con los reportes de la prensa, la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026 se conocerá este lunes 18 de mayo.