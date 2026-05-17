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Roberto Burneo rechaza auditoría internacional y anuncia comité de expertos para la segunda vuelta

El grupo de trabajo tiene por objetivo 'verificar, evaluar y fortalecer los procesos y herramientas utilizadas durante la elección'.

Roberto Burneo rechaza auditoría internacional y anuncia comité de expertos para la segunda vuelta
Roberto Burneo rechaza auditoría internacional y anuncia comité de expertos para la segunda vuelta
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Roberto Burneo aclaró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha convocado una auditoría externa, sino un comité académico de expertos para que brinden apoyo electoral en la segunda vuelta del 7 de junio, en la que se enfrentarán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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El grupo de trabajo tiene por objetivo 'verificar, evaluar y fortalecer los procesos y herramientas utilizadas durante la elección'.

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Lo integran Lieneke María Eschol Calle (Perú), Pedro Alfredo Astudillo Paredes (Perú), José Hinostroza Lara (Chile), José Lastorni (Uruguay) y Vanessa Santo Domingo (Puerto Rico).

'Confío plenamente en que su independencia y compromiso permitirá fortalecer los procesos electorales del Perú y garantizar la legitimidad de las autoridades electas', indicó, y explicó que dicho comité operará de forma paralela al proceso para brindar las recomendaciones debidas.

JNE rechaza pedido de auditoría internacional de Renovación Popular

A su vez, negó que ello signifique una auditoría internacional, mecanismo solicitado por Renovación Popular como parte de la narrativa de fraude que han instalado para desconocer su derrota en la primera vuelta.

'Estaban pidiendo una auditoría internacional. Nosotros nunca hemos hablado de eso. Lo que sí hemos hecho es convocar a un comité de expertos. La fiscalización se realiza y los informes se han comunicado y puesto de conocimiento público. Vamos a perfeccionar esos procesos para la segunda vuelta', anotó.

Resaltó que el control y la fiscalización se han realizado antes, durante y después del proceso electoral.

Agregó que no hubo indicios de fraude.

'Hemos podido atender todas las denuncias, observaciones y pedidos presentados, los mismos que han sido evaluados de manera exhaustiva y dentro del marco del ordenamiento jurídico (…) No existieron elementos que sustentaran una nulidad del proceso ni la realización de elecciones complementarias', manifestó.

En el plano logístico, el JNE informó que movilizará a más de 2.500 fiscalizadores de contingencia a nivel nacional, quienes realizarán labores de vigilancia permanente durante todo el día. Asimismo, se intensificarán las acciones de control en los locales de sufragio antes de la jornada electoral y se fortalecerán los sistemas de coordinación y supervisión en las distintas regiones del país, con el objetivo de evitar los problemas detectados durante la primera vuelta.

También mencionó uno de los temas más cuestionados por Renovación Popular, el mismo partido que exigió la auditoría internacional. Se trata del caso de las 'mesas 900'.

Burneo fundamentó que dichas mesas fueron implementadas para garantizar el derecho al voto de ciudadanos que viven en lugares remotos o de complicado acceso. Señaló, además, que el país posee cerca de 100.000 centros poblados, más de 5.000 de ellos ubicados en Lima.

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