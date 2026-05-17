Barcelona vs Real Betis EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 37 de LaLiga de España

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Barcelona vs Real Betis EN VIVO juegan HOY domingo 17 de mayo, desde las 2.15 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Los culés afrontarán un nuevo duelo luego de coronarse bicampeones hace algunas fechas atrás. En la jornada pasada, Barcelona cayó 1-0 ante Alavés que pelea los últimos puestos de la tabla. Por el lado de Real Betis, ganó 2-1 al Elche y obtuvo su clasificación a la siguiente edición de la Champions League.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Betis?

Barcelona y Real Betis se verán las caras por la fecha 37 de LaLiga de España. El duelo se disputará hoy domingo 17 de mayo a las 2.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Betis?

El partido Barcelona vs Real Betis, por la fecha 37 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse por streaming a través de la plataforma DGO.

Alineaciones probables de Barcelona vs Real Betis

Barcelona: J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Bernal, Bardghji y Torres.

J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Bernal, Bardghji y Torres. Real Betis: Valles; Bellerín, Gómez, Natan, Rodríguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Riquelme, Ezzalzouli y Bakambu.

Pronóstico de Barcelona vs Real Betis

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Real Betis.

Betsson: gana Barcelona (1,32), empate (5,90), gana Real Betis (8,30)

Betano: gana Barcelona (1,35), empate (5,80), gana Real Betis (8,75)

Bet365: gana Barcelona (1,33), empate (6,00), gana Real Betis (7,00)

1XBet: gana Barcelona (1,35), empate (6,10), gana Real Betis (8,90)

Coolbet: gana Barcelona (1,33), empate (6,20), gana Real Betis (8,50)

Doradobet: Barcelona (1,34), empate (6,30), gana Real Betis (8,70).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Real Betis?

Barcelona y Real Betis disputarán este encuentro por la fecha 37 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Real Betis