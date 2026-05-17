HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Barcelona vs Real Betis EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 37 de LaLiga de España

El partido por la jornada 37 de LaLiga entre Barcelona y Real Betis se disputará en el Spotify Camp Nou. El conjunto culé buscará darle mayor continuidad a futbolistas que no han jugado en las últimas fechas.

Barcelona y Real Betis se enfrentan en LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Real Betis se enfrentan en LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Barcelona vs Real Betis EN VIVO juegan HOY domingo 17 de mayo, desde las 2.15 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Los culés afrontarán un nuevo duelo luego de coronarse bicampeones hace algunas fechas atrás. En la jornada pasada, Barcelona cayó 1-0 ante Alavés que pelea los últimos puestos de la tabla. Por el lado de Real Betis, ganó 2-1 al Elche y obtuvo su clasificación a la siguiente edición de la Champions League.

PUEDES VER: Cenaida Uribe 'promete' el fichaje de Ángela Leyva por Alianza Lima, pero aclara: "Este año no, es muy difícil"

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Betis?

Barcelona y Real Betis se verán las caras por la fecha 37 de LaLiga de España. El duelo se disputará hoy domingo 17 de mayo a las 2.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.15 p. m.
  • España: 9.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Betis?

El partido Barcelona vs Real Betis, por la fecha 37 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse por streaming a través de la plataforma DGO.

Alineaciones probables de Barcelona vs Real Betis

  • Barcelona: J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Bernal, Bardghji y Torres.
  • Real Betis: Valles; Bellerín, Gómez, Natan, Rodríguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Riquelme, Ezzalzouli y Bakambu.

PUEDES VER: Vivian Baella pide disculpas y se rectifica por dichos sobre Alianza Lima y Flavia Montes: "No se ajusta a la verdad"

lr.pe

Pronóstico de Barcelona vs Real Betis

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Real Betis.

  • Betsson: gana Barcelona (1,32), empate (5,90), gana Real Betis (8,30)
  • Betano: gana Barcelona (1,35), empate (5,80), gana Real Betis (8,75)
  • Bet365: gana Barcelona (1,33), empate (6,00), gana Real Betis (7,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,35), empate (6,10), gana Real Betis (8,90)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,33), empate (6,20), gana Real Betis (8,50)
  • Doradobet: Barcelona (1,34), empate (6,30), gana Real Betis (8,70).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Real Betis?

Barcelona y Real Betis disputarán este encuentro por la fecha 37 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Real Betis

  • Real Betis 3-5 Barcelona | 6.12.25
  • Barcelona 1-1 Real Betis | 5.04.25
  • Barcelona 5-1 Real Betis | 15.01.25
  • Real Betis 2-2 Barcelona | 7.12.24
  • Real Betis 2-4 Barcelona | 21.01.24
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Real Madrid se reencuentra con el triunfo: venció 2-0 a Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga de España

Real Madrid se reencuentra con el triunfo: venció 2-0 a Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga de España

LEER MÁS
Barcelona estrena su título con una derrota: los culés cayeron 1-0 en su visita a Alavés por LaLiga

Barcelona estrena su título con una derrota: los culés cayeron 1-0 en su visita a Alavés por LaLiga

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 36 de LaLiga de España

Real Madrid vs Real Oviedo: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 36 de LaLiga de España

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025