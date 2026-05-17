Alianza Lima y Universitario se encuentran invictos en la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina

Alianza Lima y Universitario se encuentran invictos en la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina

VER el clásico Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la punta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El partido de hoy se juega a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión está a cargo la señal de Bicolor+ y Juntos TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la Liga Femenina 15:27 Salen las jugadoras al campo Las protagonistas saltan al campo de juego para el inicio del primer clásico femenino de la temporada. 15:23 Alineación oficial de Alianza Lima López, Tacilla, Molina, Romero, Azabache, Cardona, Flores, Vílchez, Manisha, Marquinez, Lúcar. 15:08 Las jugadoras calientan Se vienen realizando los trabajos precompetitivos en el campo de juego de Matute. Foto: Bicolor+. 15:00 Alineación oficial de Universitario Gabriela Borquez, Fefa Lacoste, Diana Farías, María Alejandra Espejo, Esthefany Espino, Cindy Novoa, Karen Araya, Valerie Gherson, Xioczana Canales, María Oxandabarat, Pierina Nuñez. 14:55 Reconocimiento de campo Las jugadoras de ambos equipos reconocieron el campo de juego del Alejandro Villanueva antes de enfrentarse en el clásico. 14:00 ¡Pronóstico reservado! La Liga Femenina palpita el primer clásico del año entre Alianza Lima y Universitario. 13:23 Se va llenando Matute La institución reportó que, hasta el momento, se vendieron 17.000 entradas. 13:11 Emotivo video de Alianza previo al partido A través de sus redes sociales, el club victoriano subió un emotivo video de a poco del partido en Matute. 12:40 Se abren las puertas de Matute El público ya puede ingresar al estadio para el clásico de la la Liga Femenina. Estas son las restricciones y cuidados que deben seguir. 11:44 Alianza Lima vs Universitario femenino: últimos partidos Así quedaron los cinco últimos cruces entre blanquiazules y cremas por la Liga Femenina del fútbol peruano. Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25

Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25

Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Universitario 0-0 Alianza Lima | 9.11.25

Universitario 1-2 Alianza Lima | 14.9.25 11:07 Convocadas de Alianza Lima El entrenador José Letelier citó a 20 jugadoras para el clásico femenino. 10:32 ¿Cómo llega Alianza Lima? Las vigente bicampeonas llegan al clásico tras obtener un ajustado triunfo 1-0 sobre Carlos Mannucci. 09:50 ¿Cómo llega Universitario? Las Leonas se encuentran invictas en el Torneo Apertura. Su última victoria fue un contundente 7-0 sobre Defensores del Ilucán. 09:15 Entradas para Alianza Lima vs Universitario femenino Matute será el escenario del primer clásico de la temporada. La zona norte ya se encuentra agotada. Occidente (central): S/17,50

Occidente (lateral): S/12,50

Oriente: S/10,00

Oriente (Conadis): S/5,00

Sur: S/3,90. 08:31 ¿Qué canal transmite el Alianza vs Universitario femenino? El duelo entre Alianza Lima y la U será transmitido por el canal de YouTube Bicolor+ y Juntos TV. 07:55 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario femenino? El clásico femenino Alianza Lima vs Universitario empezará desde las 3.30 p. m. 07:27 ¡Clásico en la Liga Femenina! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del clásico Alianza Lima vs Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina.

Las vigentes bicampeonas y las Leonas llegan a este duelo sin conocer la derrota en la temporada. El equipo comandado por José Letelier viene de vencer 1-0 a Mannucci, mientras que la U goleó 7-0 a Defensores de Ilucán.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026?

El clásico femenino Alianza Lima vs Universitario empezará desde las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver el clásico Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre Alianza Lima y la U será transmitido por el canal de YouTube Bicolor + y Juntos TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará el clásico femenino Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

Pronóstico de Alianza Lima vs Universitario femenino

Según las principales casas de apuestas, Alianza Lima es favorito para vencer a Universitario en esta ocasión.

Betsson: gana Alianza Lima (2,00), empate (3,55), gana Universitario (3,00)

Betano: gana Alianza Lima (2,05), empate (3,50), gana Universitario (3,00)

1XBet: gana Alianza Lima (2,04), empate (3,46), gana Universitario (3,10)

Doradobet: gana Alianza Lima (2,05), empate (3,50), gana Universitario (3,14).

Últimos partidos de Alianza Lima vs Universitario femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre blanquiazules y cremas por la Liga Femenina del fútbol peruano.

Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25

Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25

Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Universitario 0-0 Alianza Lima | 9.11.25

Universitario 1-2 Alianza Lima | 14.9.25

Entradas para Alianza Lima vs Universitario femenino

De acuerdo con la página web Joinnus, la zona norte ya se encuentra agotada.