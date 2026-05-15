Contraloría detecta más de 400.000 kits escolares en almacén en Lurín que no fueron repartidos a zonas vulnerables

La Contraloría General de la República reportó el almacenamiento de más de 448 mil kits escolares en Lurín, sin ser distribuidos, afectando a miles de estudiantes tras el inicio del año escolar 2026. | Foto: Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República reportó el almacenamiento de más de 448 mil kits escolares en Lurín, sin ser distribuidos, afectando a miles de estudiantes tras el inicio del año escolar 2026. | Foto: Contraloría General de la República

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La Contraloría General de la República detectó que más de 448 mil kits escolares destinados a estudiantes de zonas vulnerables permanecen almacenados en depósitos de Lurín sin ser distribuidos, pese a que el año escolar 2026 ya inició. El operativo fue encabezado por el contralor general, César Aguilar Surichaqui, en el marco de una intervención de control concurrente al programa ejecutado por el Ministerio de la Producción.

Según el informe emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Produce, el retraso compromete materiales valorizados en más de S/234 millones y afecta directamente a miles de escolares de instituciones públicas ubicadas en regiones de pobreza y extrema pobreza. La situación impacta principalmente a colegios de Cajamarca, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali.

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Más de 7 mil colegios siguen sin recibir kits escolares pese al inicio de clases

El programa contemplaba la adquisición de más de un millón de kits escolares para estudiantes de primaria y secundaria de 18.336 colegios públicos ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza en 20 departamentos del país. Cada kit incluía polos escolares, buzos, mochilas y cuadernos que debían ser entregados antes del inicio del año escolar.

Sin embargo, el Informe de Control Concurrente N.º 008-2026-OCI/5301-SCC reveló que al cierre del primer bimestre escolar aún permanecían almacenados 448.875 kits en depósitos del NEC Textil Confecciones, en Lurín. De acuerdo con la Contraloría, la demora se originó por la falta de presupuesto para contratar el servicio de transporte hacia las regiones beneficiadas.

El organismo precisó que Cajamarca y Loreto concentran más del 80% de los kits pendientes de distribución. Además, advirtió que las condiciones geográficas y climáticas de estas regiones complican aún más el traslado oportuno de los implementos escolares.

Contraloría advierte riesgo social y posible aumento de la deserción escolar

La Contraloría señaló que el principal problema no estuvo relacionado con la producción de los kits, ya que las micro y pequeñas empresas proveedoras cumplieron con entregar la totalidad de polos, buzos, mochilas y cuadernos comprometidos. El déficit se produjo en la etapa logística debido a una insuficiencia presupuestal para la distribución nacional.

Mientras el presupuesto destinado al transporte ascendía a S/16 millones, el costo actualizado del servicio superaba los S/33 millones, generando un desfase que paralizó parte del proceso de entrega. Según el organismo de control, este escenario afecta especialmente a estudiantes de zonas frías y alejadas, donde los buzos escolares forman parte de las necesidades básicas para asistir regularmente a clases.