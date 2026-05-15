HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     
Sociedad

Contraloría detecta más de 400.000 kits escolares en almacén en Lurín que no fueron repartidos a zonas vulnerables

La falta de presupuesto para el transporte de los kits es la causa principal del retraso, lo que podría aumentar la deserción escolar y afectar el acceso a la educación en regiones pobres.

La Contraloría General de la República reportó el almacenamiento de más de 448 mil kits escolares en Lurín, sin ser distribuidos, afectando a miles de estudiantes tras el inicio del año escolar 2026.
La Contraloría General de la República reportó el almacenamiento de más de 448 mil kits escolares en Lurín, sin ser distribuidos, afectando a miles de estudiantes tras el inicio del año escolar 2026. | Foto: Contraloría General de la República
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República detectó que más de 448 mil kits escolares destinados a estudiantes de zonas vulnerables permanecen almacenados en depósitos de Lurín sin ser distribuidos, pese a que el año escolar 2026 ya inició. El operativo fue encabezado por el contralor general, César Aguilar Surichaqui, en el marco de una intervención de control concurrente al programa ejecutado por el Ministerio de la Producción.

Según el informe emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Produce, el retraso compromete materiales valorizados en más de S/234 millones y afecta directamente a miles de escolares de instituciones públicas ubicadas en regiones de pobreza y extrema pobreza. La situación impacta principalmente a colegios de Cajamarca, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Esta curiosa casa de 2 pisos en Perú solo mide 63 cm de ancho y es totalmente habitable: tiene cocina, baño, dormitorio y hasta lavandería

lr.pe

Más de 7 mil colegios siguen sin recibir kits escolares pese al inicio de clases

El programa contemplaba la adquisición de más de un millón de kits escolares para estudiantes de primaria y secundaria de 18.336 colegios públicos ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza en 20 departamentos del país. Cada kit incluía polos escolares, buzos, mochilas y cuadernos que debían ser entregados antes del inicio del año escolar.

Sin embargo, el Informe de Control Concurrente N.º 008-2026-OCI/5301-SCC reveló que al cierre del primer bimestre escolar aún permanecían almacenados 448.875 kits en depósitos del NEC Textil Confecciones, en Lurín. De acuerdo con la Contraloría, la demora se originó por la falta de presupuesto para contratar el servicio de transporte hacia las regiones beneficiadas.

El organismo precisó que Cajamarca y Loreto concentran más del 80% de los kits pendientes de distribución. Además, advirtió que las condiciones geográficas y climáticas de estas regiones complican aún más el traslado oportuno de los implementos escolares.

PUEDES VER: Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

lr.pe

Contraloría advierte riesgo social y posible aumento de la deserción escolar

La Contraloría señaló que el principal problema no estuvo relacionado con la producción de los kits, ya que las micro y pequeñas empresas proveedoras cumplieron con entregar la totalidad de polos, buzos, mochilas y cuadernos comprometidos. El déficit se produjo en la etapa logística debido a una insuficiencia presupuestal para la distribución nacional.

Mientras el presupuesto destinado al transporte ascendía a S/16 millones, el costo actualizado del servicio superaba los S/33 millones, generando un desfase que paralizó parte del proceso de entrega. Según el organismo de control, este escenario afecta especialmente a estudiantes de zonas frías y alejadas, donde los buzos escolares forman parte de las necesidades básicas para asistir regularmente a clases.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Contraloría alerta déficit presupuestal y demora en obra educativa de S/54 millones en Madre de Dios

Contraloría alerta déficit presupuestal y demora en obra educativa de S/54 millones en Madre de Dios

LEER MÁS
Más de 2.000 escolares esperan colegio de S/54 millones con retraso y fallas en Madre de Dios

Más de 2.000 escolares esperan colegio de S/54 millones con retraso y fallas en Madre de Dios

LEER MÁS
Contraloría: Eventos no deportivos deterioraron césped y pista atlética del Estadio Nacional

Contraloría: Eventos no deportivos deterioraron césped y pista atlética del Estadio Nacional

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025