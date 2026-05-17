Elecciones 2026: así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

JNE presenta la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

JNE presenta la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el diseño de la cédula de sufragio para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que se desarrollará el próximo 7 de junio.

Este domingo 17, tras oficializarse los resultados de las votaciones de la primera vuelta, representantes del JNE, la ONPE y la Defensoría del Pueblo iniciaron las pruebas de impresión y color de la cédula que se usará en la segunda vuelta.

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A diferencia del 12 de abril, esta vez la cédula será de menor tamaño: 21 cm de ancho y 15 de alto.

La foto de Keiko Fujimori y el logo de Fuerza Popular estarán a la izquierda, mientras que Roberto Sánchez y Juntos por el Perú estarán a la derecha.