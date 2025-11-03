La ciudad de América Latina con el mejor destino gastronómico en 2025, según Condé Nast Traveler: no es Lima

En América Latina, un país destaca como uno de los mejores destinos gastronómicos. | Composición LR

Cada año, el prestigioso medio Condé Nast Traveler publica su lista de los mejores lugares del mundo para disfrutar de experiencias culinarias inolvidables. En su edición 2025, miles de viajeros votaron por sus destinos favoritos, y una ciudad latinoamericana logró colarse entre gigantes como Tokio, Nueva York y San Sebastián.

La sorpresa fue que Lima, considerada por años como la capital gastronómica del continente, quedó fuera del listado. En su lugar, otra ciudad de América Latina se robó la atención global. ¿Cuál es y qué la hace especial? Aquí te lo contamos.

¿Cuál es la ciudad de América Latina con el mejor destino gastronómico en 2025?

La elegida fue Quito, Ecuador, que aparece entre las 10 mejores ciudades del mundo para los amantes de la buena mesa en los Reader’s Choice Awards 2025 de Condé Nast Traveler. El reconocimiento refleja el crecimiento sostenido de su escena gastronómica y el redescubrimiento de ingredientes locales con identidad andina y costera.

La capital ecuatoriana sorprendió al mundo con una propuesta culinaria que combina raíces indígenas, tradiciones de la Sierra y el Pacífico, y una nueva generación de chefs que experimentan sin perder la esencia. Platos emblemáticos como el llapingacho, el encebollado, o las empanadas de viento conviven con reinterpretaciones contemporáneas en mercados y restaurantes que apuestan por la autenticidad.

¿Por qué Lima no es la ciudad con mejor destino gastronómico de América Latina?

Aunque Lima ha sido históricamente la ciudad más reconocida en la región por su gastronomía —gracias a chefs como Gastón Acurio y su poderosa cocina de fusión—, este año no fue incluida entre las 10 seleccionadas por los lectores de Condé Nast Traveler. Esto marca un punto de inflexión en el mapa culinario latinoamericano.

La ausencia de Lima no implica una pérdida de prestigio, pero sí evidencia que otros destinos están ganando terreno con propuestas frescas, sostenibles y con fuerte arraigo cultural. El caso de Quito muestra cómo la gastronomía latinoamericana se está diversificando, y cómo los viajeros valoran hoy experiencias auténticas por encima del lujo o el renombre internacional.