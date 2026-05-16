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La UE pagará a los ciudadanos que reciclen ropa: España participa en el proyecto piloto que busca ayudar al medio ambiente

España forma parte de esta iniciativa impulsada por Bruselas, que busca aumentar la reutilización de textiles y reducir los millones de toneladas de residuos que cada año terminan en vertederos o incineradoras.

La Unión Europea lanza un proyecto piloto para reducir el impacto ambiental de la moda rápida mediante contenedores inteligentes que recompensarán el reciclaje de ropa usada.
La Unión Europea lanza un proyecto piloto para reducir el impacto ambiental de la moda rápida mediante contenedores inteligentes que recompensarán el reciclaje de ropa usada. | Foto: National Geographic
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La Unión Europea ha impulsado un proyecto piloto que busca frenar el impacto ambiental de la moda rápida mediante contenedores inteligentes capaces de recompensar económicamente a quienes reciclen ropa usada.

El sistema, desarrollado dentro del programa europeo TexMat, utilizará tecnología avanzada para analizar automáticamente cada prenda depositada. Los dispositivos identificarán su composición, estado y posibilidades de reutilización o reciclaje.

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Con ello, la entidad busca responder a una crisis ambiental creciente: solo en 2022 se generaron casi siete millones de toneladas de residuos textiles en Europa, mientras gran parte acabó mezclada con basura doméstica.

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¿Cómo funcionarán los contenedores inteligentes que pagarán por reciclar ropa?

La propuesta europea incorpora contenedores equipados con sistemas de identificación capaces de clasificar prendas desde el primer momento. La tecnología evaluará si la ropa puede destinarse al mercado de segunda mano o si debe reciclarse para recuperar fibras textiles. Dependiendo del material y las condiciones de la pieza, los usuarios recibirán incentivos económicos por participar en el proceso.

España será uno de los primeros países en probar este modelo, en un contexto en el que el problema textil sigue creciendo. Cada ciudadano español genera más de 20 kilos de residuos textiles al año, una cifra superior al promedio europeo. Sin embargo, apenas una pequeña parte se recoge de manera selectiva, lo que limita las posibilidades reales de reutilización y tratamiento sostenible.

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¿Reciclar ropa no resuelve el problema central?

Aunque organizaciones ecologistas valoran positivamente las medidas que fomentan el reciclaje, también alertan de que el verdadero desafío está en el consumo masivo asociado a la industria fast fashion.

Según Greenpeace, gran parte de la ropa fabricada actualmente utiliza materiales sintéticos de baja calidad que dificultan su reciclaje y reducen su vida útil.

La organización también denuncia que muchos residuos textiles enviados supuestamente para reutilización terminan en países de Sudamérica.

Investigaciones recientes revelaron que numerosas prendas depositadas en contenedores europeos recorren miles de kilómetros hasta acabar en vertederos de África o Asia.

Allí, la falta de infraestructura adecuada provoca contaminación ambiental, quema de residuos al aire libre y graves problemas sociales vinculados a la explotación laboral en la industria textil.

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