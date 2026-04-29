HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

Lula promulgó en Brasil el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea a días que inicie la aplicación provisional

La alianza conectará a 700 millones de consumidores y representa el 25% del PIB mundial. Sin embargo, enfrenta desafíos legales en Europa.

La ratificación del acuerdo internacional enfrenta un serio desafío legal en Europa. Foto: AFP.
La ratificación del acuerdo internacional enfrenta un serio desafío legal en Europa. Foto: AFP.
Compartir

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el decreto que incorpora al sistema legal brasileño el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La ceremonia, celebrada en el Palacio de Planalto, marca el último trámite administrativo antes de que el pilar comercial del tratado entre en vigor de manera provisional el 1 de mayo.

"Fue hecho a hierro, sudor y sangre, porque hay muchas cosas que quieren evitar que Brasil crezca, compita y ponga sus productos en el mercado extranjero", añadió el mandatario durante el acto.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

Cabe señalar que el convenio, que conecta a 700 millones de consumidores y representa alrededor del 25% del PIB mundial, formará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

PUEDES VER: Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

lr.pe

Trabas desde el viejo continente

No obstante, su ratificación enfrenta un serio desafío legal en Europa. El Parlamento Europeo, el 21 de enero, votó 334 a 324 para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría demorar entre 18 y 24 meses su resolución y bloquear de hecho su confirmación plena.

No obstante, la Comisión Europea ha sorteado este inconveniente al activar provisionalmente el pilar comercial de la alianza, sin esperar la validación parlamentaria. Esto fue posible tras la conclusión del proceso interno de aprobación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. De esta manera, se eliminan aranceles de bienes específicos y se establecen reducciones progresivas de hasta 15 años en sectores como la industria automotriz y los lácteos.

Las principales resistencias provienen de países como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. En estos lugares, las áreas rurales temen que el pacto abra la puerta a importaciones de carne, azúcar y aves de corral de Sudamérica, productos con costos de producción más bajos y estándares ambientales menos exigentes.

Una versión de prueba

Por el momento, el acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción avanza en su procedimiento en América Latina. Brasil, el primer país del Mercosur en completar su autenticación, aprobó el tratado en marzo: primero, la Cámara de Diputados, el 4 de ese mes; y luego, el Senado, al día siguiente. Con la firma del decreto presidencial, cierra formalmente su etapa legislativa.

No obstante, el futuro está condicionado a lo que decida el Tribunal de Justicia de la UE, que se pronunciará entre 2027 y 2028. Hasta entonces, el compromiso beneficiará los flujos comerciales de bienes, pero dejará pendientes aspectos clave, como la cooperación política y otras disposiciones que requieren la ratificación unánime de los 27 Estados miembros.

Notas relacionadas
Acuerdo comercial entre la Unión Europea y países de América Latina del Mercosur se aplicará eventualmente desde el 1 de mayo

Acuerdo comercial entre la Unión Europea y países de América Latina del Mercosur se aplicará eventualmente desde el 1 de mayo

LEER MÁS
Argentina y Uruguay se convierten en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la UE

Argentina y Uruguay se convierten en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la UE

LEER MÁS
Úrsula von der Leyen afirma que la UE aplicará el acuerdo comercial con Mercosur tras ratificación de Argentina y Uruguay

Úrsula von der Leyen afirma que la UE aplicará el acuerdo comercial con Mercosur tras ratificación de Argentina y Uruguay

LEER MÁS
Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

LEER MÁS
Egipto levanta una nueva capital desde cero en el desierto: tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial

Egipto levanta una nueva capital desde cero en el desierto: tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo, según la BBC

Este es el único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo, según la BBC

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

LEER MÁS
Sudamérica alberga la montaña más alta del mundo fuera de Asia a casi 7.000 msnm y conocida como el "Techo de América"

Sudamérica alberga la montaña más alta del mundo fuera de Asia a casi 7.000 msnm y conocida como el "Techo de América"

LEER MÁS
Alemania comprará 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez: histórica exportación iniciará en 2027

Alemania comprará 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez: histórica exportación iniciará en 2027

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025